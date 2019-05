En verdad la producción de la diva compró dos formatos para combinara con el show y entrevistas. Uno es American Got Talent que es muy similar al que Marcelo Tinelli tiene montado actualmente en la pantalla de El Trece los jueves y viernes con Genios de la Argentina. Aunque al cabezón la fórmula no le está resultando y esta semana ya corrió el reality, le quitó un día por los altibajos del rating. Arrancó con 14 puntos, bajó a casi 10 y volvió a subir a casi 12. Esta quizás sea la razón por la demora de Got Talent, basado en el reality de origen inglés.

ADEMÁS:

Aborto: Nicole Neumann sentó postura y hubo réplicas

Gisela Barreto ahora se la agarró con la ideología de género

En el Pequeños Genios mexicano, trabaja de jurado la amiga de Susana, Verónica Castro, y fue invitada este año Laurita Fernández. Hay un gran entusiasmo en la producción por este formato de gran despliegue. Se barajó la posibilidad que Laurita hiciera pie también en el jurado, pero no se dio.

Pequeños Gigantes es una competencia entre equipos, cada uno integrado por cuatro niños de entre cinco y 12 años, de los cuales el menor es el capitán, dos más forman la pareja de baile y el miembro restante tiene el rol de cantante. Los equipos se miden en pruebas semanales de canto, baile, incluso, carisma como nueva categoría. A la final llegan tres equipos para llevarse el trofeo mayor, dos millones de pesos a repartir.

Para la segunda mitad del ciclo, La diva se guardaría el formato American Got Talent que, a su vez, podría coincidir con la segunda temporada consecutiva de La Voz, con Marley. Ayer la diva fue el blanco de bromas porque en su twitter sólo escribió la letra "M" y tuiteros trataeon de descifrar ¡qué quiso decir!". La diva ni siquiera se tomó el trabajo de borrar y las especulaciones están a la orden del día desde M de Macri, Marcelo Tinelli o Mirko.