Susana Giménez: "Lo del dólar es un espanto, una locura"

En ese sentido, la diva de los teléfonos aseguró que "con lo caro que está todo me parece que es injusto, es una medida injusta" y cuestionó la denominación "dólar solidario" al exigir que "pongan la guita de ellos si es solidario".

"Tengo tantas cosas para pedir. No para mí, of course, pero para el país mucho. Pero bueno, vamos a ver. Por ahora lo del 30 por ciento me parece una locura. Acá todo el mundo está pagando en cash, con pesos uruguayos", añadió Susana en diálogo con Teleshow.

Al respecto de las declaraciones de la conductora, el periodista Jorge Rial la fustigó en Twitter al indicar que la "descongelaron después de cuatro años".

Por otro lado, Susana se refirió a la polémica en la que se vio envuelta su nieta Lucía Celasco, quien se encuentra acusada de agredir a un hombre y su familia a la salida de un boliche.

"A mi nieta un poco la rete, no me quiero meter, que ella arregle con su mamá. Yo a mi hija ya la crié, ahora le toca a ella", concluyó en diálogo con el periodista Leo Sarro.

