Taylor Swift: cómo es el movimiento económico que generó en el país

El fanatismo con la artista norteamericana viene desde mucho antes, solo si mencionamos los campamentos de las Swifties en las afueras del estadio Monumental hasta ¡cinco! meses antes del primer show.

En lo que respecta a la economía más chica alrededor de Taylor, lo primero que compraron los swifties fueron las entradas a los recitales, por las que pagaron desde $20.000 (platea con visión restringida) hasta los $90.000 (platea preferencial) y algunos accesos VIP a campo y platea (que permitían entrada anticipada al estadio) costaban hasta $150.000 cuando se pusieron a la venta en mayo de este año. Hoy la reventa en el mercado ilegal va desde los $250.000 hasta los $750.000 y se ofrecen tickets a través de redes sociales principalmente.

TAYLOR S.jpg

El fenómeno Swiftie en nuestro país, como suele suceder con los grandes artistas, hizo que se genere un enorme movimiento de dinero en merchandising que implicó inversiones en la economía local. Uno de los artículos que más abundan son las pulseras o brazaletes, que miles de fanáticas se pusieron a confeccionar en cantidades casi industriales para intercambiar durante los recitales de Taylor.

Las empresas mayoristas que venden los hilos y los canutillos para las pulseras reportaron un gran incremento de los pedidos para hacer estos accesorios, con precios que van desde los $1.500 a los $4.000. Asimismo, la venta de distintas prendas como remeras, buzos y otros cortes con estampados o diseños alusivos a la cantante norteamericana también volaron: el precio de un buzo afuera del Monumental supera los $65.000.

También son parte de los productos más vendidos las banderas, pósters, pins y otros objetos que los y las fanáticas de la exitosa cantante no escatimaron a la hora de gastar lo que sea por llevarse todo tipo de recuerdo de un show que quedará para el ídem.

El impacto económico no se limita a las calles de Buenos Aires. Los vuelos hacia la capital desde distintos puntos de Argentina e incluso de otros países sudamericanos están experimentando un auge gracias a las swifties. El precio de los pasajes, que varía desde los $30.000 hasta los $160.000, no disuade a los fans que viajan largas distancias para presenciar el espectáculo.

Además, el alojamiento en hoteles de la ciudad se ha convertido en otro componente clave de la economía swiftie. Desde opciones más económicas en el centro hasta lujosos hoteles en Palermo, Belgrano o Recoleta, los precios por noche oscilan entre los u$s100 y los u$s500. Incluso aquellos que optan por acampar contribuyen a la economía local con gastos diarios que van desde los $3.500 hasta los $8.000.

Taylor Swift brilló en su segundo show en River y este domingo se despide del país

La cantante estadounidense brilló de nuevo en su segunda función en la Argentina y este domingo se prepara para finalizar el ´Eras Tour´ con un estadio Monumental expectante tras la cancelación del pasado viernes por la intensa tormenta que cayó en la ciudad de Buenos Aires.

Taylor Swift volvió a deslumbrar a sus fans tras su segundo concierto el sábado por la noche en River. Y no solo fue furor ella con sus tres horas de concierto, sino que también captó la atención de todo el público argentino la presencia de su novio, Travis Kelce. La estrella de la NFL estuvo en la carpa VIP con el padre de Taylor, Scott Swift, y con Sabrina Carpenter -la telonera y amiga de la artista-, y cantó y ovacionó a su novia durante la noche. Sin embargo, el momento que enloqueció a todo el estadio, fue al final, cuando la cantante bajó del escenario, corrió a los brazos de Travis y se besó frente a todos por primera vez en público.

Uno de los momentos de la noche llegaría para el set acústico, en que Taylor presenta dos canciones sorpresa -nunca repite de un show a otro-. Fue ahí cuando la estadounidense enloqueció a todos con un mashup de ‘Is it over’ y ‘Out of the woods’, con ‘End Game’.

El segundo show también sorprendió con el festejo de la artista al haberse conocido que logró su sexta nominación a los Grammy 2024 incluido su álbum "Midnights" junto a la Canción del Año y Grabación del Año, por su sencillo "Anti-Hero".

En un abrazo al público local también dedicó unas palabras emocionada por el cariño: "No tienen idea de cómo me hace sentir eso, cuando hacen eso, cuando hacen tanto ruido. Estoy tan feliz de verlos. Estoy tan feliz de estar con ustedes esta noche. Amo eso, amo cuando hacen el ‘Olé, Olé, Olé’”.

Con la reprogramación del show del viernes de Taylor Swift, este domingo 12 la cantante se presentará por tercera y última vez en el Estadio Monumental. Por eso, la zona de Núñez volverá a tener cortes de calle, así como los alrededores de la Facultad de Derecho de la UBA, por el debate presidencial previo al balotaje entre los candidatos Sergio Massa y Javier Milei.

Las puertas del estadio se abrirán a las 16. Según el cronograma, Louta inicia con su presentación a las 19 y después es el turno de Sabrina Carpenter.