Ayer, la periodista brindó unas fuertes declaraciones en Intrusos que motivaron que la subcampeona de Masterchef Celebrity 2 hiciera un duro descargo frente a ella en el living de "Flor de Equipo" (Telefe).

Cuando este martes iniciaron hablando sobre el Día Internacional de la Mujer, las diferencias entre ellas quedaron nuevamente expuestas; todo comenzó cuando Nancy se refirió a la diferencia que aún existe entre hombres y mujeres en relación a las tareas de cuidado en el hogar.

Seguido de eso, Analía pidió tomar la palabra e hizo su descargo: "La escucho a Nancy hablar sobre el Día de la mujer, y creo que no tenemos que ponernos una careta de feminismo, cuando en realidad lo que hacemos es pregonar el machismo. Digo esto porque vos ayer manchaste el honor de mi padre, manchaste la capacidad de mi madre de decir que no"

"Me parece que es machista romper el honor de una mujer, creo que es machista pensar que yo sólo puedo tener sexo con mi marido porque tiene plata. Cuando vos llamás a un productor para quejarte porque Noelia presenta un informe de la guerra, es de machista, porque ponés en tela de juicio su capacidad y su talento", agregó.

Y le volvió a apuntar directamente: “Capaz tu experiencia con los hombres en la vida no ha sido buena, pero yo tuve y tengo hombres espléndidos en la vida. Mi papá fue un gran señor, todavía no hay una persona que haya manchado su honor. Entiendo que lo hayas intentado, no lo lograste. Mi marido y mis hijos son hombres hermosos”.

“Yo jamás me metería ni con tu marido ni con tu ex, ni con tus hijos, y mucho menos con tu padre. Si ser machista es ser violador, sos una violadora serial”, cerró contundente.

Después de un tenso ida y vuelta en el que recordaron conflictos del pasado, volvieron a discutir el tema del pedido que hizo Nancy para que Noelia Antonelli no presentase un informe de política.

Entonces, la panelista se metió y dio su punto de vista: "Yo recibí un llamado en el que me dijeron que no podía presentar más temas de política. Vos decis, 'vos hacés espectáculos' pero yo soy una periodista que trabaja hace muchos años y si alguien me conoce sabe de todo lo que trabajo en todos los ámbitos. Que vos me digas 'vos hacés espectáculos y yo hago otra cosa' no está bien".

“Me sentí atacada muchas veces en ese programa -dijo haciendo referencia a LAM, programa del cual ambas fueron parte- y yo salí de un clima de absoluta toxicidad laboral, del cual vos eras parte. Yo no quería recrear esto acá y dentro de todo, hasta ahora, siempre tuvimos buena relación”, siguió mientras Analía le reprochaba haberse referido a la intimidad de ella con su marido.

“Más allá de eso, yo lo que explico muchas veces y te tomé como ejemplo, porque lo que digo en público lo digo en privado, no tengo ninguna diferencia de criterio”, aseguró Pazos.

En ese momento, Analía la acusó de creerse superior. Pero la periodista volvió a enfatizar: “Es mucho más difícil correr el velo de una situación que es generalizada cuando tu situación es de privilegio. No subestimo, lo que hago es explicar posturas. No creo que seas boluda, sos inteligente y tu situación de privilegio hace que vos no te sientas tan atacada por ese machismo”.

Sin embargo, la panelista le recriminó: “No tenés idea de mi vida. No tenés idea de lo que yo lucho en los tribunales por el machismo, por mi sobrina, por un presunto abuso de menores. Hablás de la boca para afuera porque estás cegada, obsesionada. Correte de mí, mirá otra cosa. No seas superior”.