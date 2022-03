"Ayer (por este lunes) hemos tenido un día complicado, movido, pero estamos todos bien. Gracias a todos los que han llamado, que se han preocupado, estamos todos bien y todos muy felices por el arranque de este programa, que es lo más importante. Así que un beso enorme para ellas que las amo y ya lo saben", agregó.

A su lado, su colega y coequiper Rodrigo Lussich añadió: "Y sepan que en este programa van a encontrar siempre luz, nunca oscuridad".

El enojo de Rial con sus excompañeros de Intrusos (América) nació luego de que estos trataran al aire algunas versiones acerca de su separación de la nutricionista Romina Pereiro, más precisamente los rumores que hablaban de una tercera en discordia.

"Esto de Pallares no me parece nada bien. Yo entiendo tu desesperación, pero hay cosas… ¡relax! Cuando te estalle a vos la bomba mañana (por este martes), vamos a ver", fue una de las amenazas que realizó el conductor de Argenzuela (Radio 10).

Asimismo, Rial explicó el porqué de su enojo con quienes fueran sus compañeros durante los últimos años del mencionado programa de América, hoy conducido por Flor de la V.

"Se armó toda una cosa. Yo entiendo que vendo y que doy rating. Pero me conoce esta gente. Me vincularon hasta con Alejandra Quevedo, con quien no hablo hace siete años. También me vincularon con Daniela Ballester, que no la crucé en mi vida, que desconozco", precisó al aire de su ciclo radia en referencia a dos periodistas del canal C5N, adonde acaba de desembarcar con Sobredosis de TV.-

Y sumó: "Quiero decir que en mi separación no hay nada turbio, no fue por terceros, fue por un desgaste... ni siquiera me atrevo a decir que es definitiva. De hecho ayer (por el pasado domingo) estuvimos comiendo una pizza juntos".

Rial amenazó en su programa radial con dar a conocer este miércoles supuestos chats que vincularían a Pallares con Leopoldo Luque, el médico procesado en la causa que investiga la muerte de Diego Maradona.