“Parecía imposible pero hoy hemos concluido la fotografía del Episodio IX. No hay una manera adecuada de agradecerle verdaderamente a este mágico reparto y equipo. Estaré en deuda con todos ustedes por siempre”, escribió Abrams, junto a una foto que es, además, la primera imagen oficial de esta esperada película.

En la misma se puede ver a Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn) y Oscar Isaac (Poe Dameron) abrazados en un escenario desértico, ubicado en Jordania.

Con este revelación, se sabe finalmente que los tres protagonistas volverán a cruzar caminos, luego de quedar separados una y mil veces a lo largo de las dos anteriores aventuras: El Despertar de la Fuerza (The Force Awakens, 2015) y Los Últimos Jedi (The Last Jedi, 2017).

En las fotos se ve a Finn y Poe vistiendo los atuendos de guerrilleros rebeldes que ya se habían filtrado en las redes sociales gracias a los “espías” que tomaron fotos del rodaje, fanáticos que asistieron a esos lugares en circunstancias fortuitas.

Pero la novedad más importante de esta fotografía es que el personaje de Rey, de espaldas a la cámara, viste una versión moderna del traje Jedi, sin magas y sin túnica.

De acuerdo a lo que se supo por otras filtraciones, esto terminará de marcar un contraste con Kylo Ren (Adam Driver), que volverá a vestir su clásico traje oscuro y una versión modificada de su máscara, que perdió en la explosión del crucero en el que viajaba junto al líder Snoke en Los Últimos Jedi.

Ahora, con el material fílmico en sus manos, sólo resta que Abrams, también autor del guión de la película, deje saber el nombre y difunda el primer trailer, algo que podría ocurrir durante la Star Wars Celebration, la convención “oficial” de fanáticos organizada por Disney, que se llevará a cabo durante el mes de abril.

El resultado final se podrá ver en los cines en diciembre de este año.