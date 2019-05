The New Mutants: la película maldita de los X-Men, ya tiene fecha de estreno

Según uno de sus productores, el film ha sido postergado por la imposibilidad de reunir a sus protagonistas y avanzar en las "regrabaciones"

La propuesta era rompedora: mezclar el terror con los superhéroes. "Es como una cinta de un grupo de adolescentes hormonados dentro de una casa encantada. Está más cerca de 'El Resplandor' que de algo como 'somos adolescentes, vamos a salvar el mundo'", le dijo el director Josh Boone a Variety. Pero la producción de The New Mutants no tuvo el curso esperado y su fecha de estreno se modificó cuatro veces (¡!). Incluso, varios medios se animaban a pronosticar que nunca pasaría por las salas de cine…