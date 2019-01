The Walking Dead: el creador está involucrado en la trilogía sobre Rick Grimes

Esta revelación corrió a cargo de Scott Gimple, showrunner de la serie y guionista de los telefilms, quien aseguró que el creador de este universo de comesesos se encuentra "fuertemente involucrado" en los telefilms.

Además, en una entrevista concedida a The New York Times, el creativo aseguró que esta trilogía tendrá un gran presupuesto y no serán algo como "episodios más largos".

La inspiración constante

Hasta el momento, aunque se desconocen detalles de la trama, Andrew Lincoln, el actor que la da vida al protagonista, aseguró que estas entregas tendrán puntos de comparación con un clásico de la filmografía de Clint Eastwood: Los Imperdonables (Unforgiven, 1992).

"Hay algo sobre Eastwood, quien es como un pistolero, como un tipo icónico de héroe estadounidense, rondando al principio de la película. Sabés de lo que es capaz", indicó.

Y agregó: "Pensé que la idea de un personaje que el público conoce, y con el que ha vivido, que comienza en un lugar completamente diferente era realmente interesante. Una locura donde empezar. Quiero saber por qué seguimos viendo helicópteros por el aire. ¿Qué está pasando?, ¿qué han estado haciendo las altas esferas mientras luchábamos en la tierra?", explicó.

Curiosamente, a casi tres décadas de su lanzamiento, esta genialidad del viejo Clint, a la que la crítica consideró el "último western" o el "western definitivo", todavía se mantiene como musa para todas las historias de redención. Incluso para un relato con miles de zombies.

