The Walking Dead: la décima temporada se queda sin cierre por el coronavirus

Greg Nicotero, productor ejecutivo y uno de los principales responsables del show, mostró en las redes sociales su tristeza por el aplazamiento: “La posproducción, para quien tenga curiosidad, involucra efectos especiales, música, mezcla de sonido... Este proceso dura hasta unas tres semanas antes de la fecha de emisión. Me he enterado de esto a la vez que vosotros y es decepcionante, pero el episodio no decepcionará”.

La pandemia del coronavirus, que ha provocado que la industria global de cine y televisión haya tenido que aplazar o cancelar sus planes de forma abrupta, ya había afectado a The Walking Dead ya que The Walking Dead: World Beyond, un “spin-off” (serie derivada) que iba a comenzar a emitirse el 12 de abril también se ha quedado por ahora en el aire y sin fecha de estreno.

Lo que si se mantiene intacto es la idea de trasladar este universo repleto de comesesos al cine con una saga protagonizada por Rick Grimes (Andrew Lincoln) cuyo arco argumental quedó abierto en la serie. Los zombies detienen su marcha, pero volverán pronto y a lo grande.

ADEMÁS:

¿Nairobi está viva? Lanzan un nuevo trailer de "La Casa de Papel"

YouTube, Disney+ y Facebook también limitarán la calidad de sus videos