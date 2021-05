"The Walking Dead" presentó un adelanto de la temporada 11

Para que los fans no se pierdan el estreno de la primera parte, AMC compartió un video con el detrás de escena de los primeros capítulos, que cuentan con la dirección por Kevin Dowling.

El video difundido por AMC nos muestra a algunos de los personajes más importantes de la serie, vemos a Eugene (Josh McDermitt), al Rey Ezekiel (Khary Payton), Yumiko (Eleanor Matsuura) y Princess (Paola Lazaro).

Además, aparecen en el video los nuevos enemigos, los soldados con armadura blanca de la Commonwealth.

Kevin Dowling habló con el podcast “Talk Dead to Me” y adelantó algunos detalles de lo que se verá en pantalla.

“Estamos explorando nueva situaciones y haciendo cosas que no habían visto antes en el programa, lo cual es realmente emocionante. Diferentes escenarios y ubicaciones, y el hecho de que lo estemos logrando durante la pandemia es un testimonio del equipo en Georgia, es increíble. Es grande, creo que puedo decir eso”, aseguró.

En febrero "The Walking Dead" pudo comenzar con el rodaje, siguiendo estrictos protocolos de seguridad para prevenir contagios de coronavirus, los mismos que utilizaron para rodar los seis episodios que extendieron la temporada 10.

El universo creado en torno a "The Walking Dead" cuenta ya con los spin-offs "Fear the Walking Dead", cuya sexta temporada arrancará el 12 de octubre, y con "The Walking Dead: World Beyond", sobre la generación que sobrevivió al apocalipsis zombie, que estrenó en octubre de 2020, en ambos casos a través del canal de cable AMC en Argentina.

Además, AMC y Universal Pictures trabajan conjuntamente en una serie de películas en torno a la figura de Rick Grimes (Andrew Lincoln), protagonista excluyente de la serie durante sus nueve primeras temporadas.