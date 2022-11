Tini fue la invitada de lujo en el quinto recital de Coldplay

La referente del Pop fue ovacionada por la multitud cuando irrumpió en la noche de martes y se dio el lujo de cantar "Let Somebody Go", uno de los temas que la banda está presentando en su último disco Music of the Spheres.

Luego, Tini interpretó su tema "Carne y Hueso", con Chris Martin en el piano.

"Gracias por esta oportunidad y recibirme con tanto amor. Es lo más lindo que me paso en la vida. Estoy extremadamente feliz", expresó una emocionada Tini al finalizar de cantar los dos temas.

"Gracias Tini", le dijo Chris Martín luego de darle un abrazo.

Durante los recitales que Coldplay lleva dados en el Monumental, entre tantas sorpresas, una noche le brindó un homenaje a Gustavo Cerati y en otra recibió al cantante surcoreano Jin, de la la banda BTS, causando una revolución en los fans.

La banda Coldplay continuará presentándose en Argentina hasta cumplir sus diez funciones pautadas. Sus próximos shows serán esta noche y los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre.