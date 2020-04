Es que desde hace algunas semanas los rumores de que la pareja se habría separado van en crecimiento. No obstante ninguno de los cantantes confirmó la noticia, aunque Tini reveló algunos detalles de cómo están sobrellevando la cuarentena, dado que ella está en Argentina y él en Colombia.

En ese sentido, la artista explicó que "siempre tuve relaciones a distancia, siempre me pasó; no solo con mis novios, sino también con mi familia y mis amigos", aunque manifestó que "ahora es más raro aún porque tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar con el mundo. No se sabe ni cuándo van a abrir las fronteras".

Pero en cuanto a su relación con Yatra, Tini aseguró -en diálogo con Corta por Lozano- que "es muy angustiante, no es lo mismo hablar en persona y tener el contacto físico, hace un montón que no nos vemos y es durísimo. Él está en Medellín, en Colombia, con sus padres y sus hermanos".

"Nunca lo dejé de seguir en las redes, es mentira", indicó en relación al rumor que aseveraba que la relación entre ambos había llegado a su fin. No obstante, aclaró que "el hecho de estar a distancia y no poder vernos es lógico que no tengamos tanto contacto. No tenemos la posibilidad de tomarnos un avión, vernos y hablar cara a cara. Obviamente que es difícil para los dos".

Al mismo tiempo que concluyó señalando que están "muy bien y cuando yo crea que tengamos que decir algo, lo diremos juntos. Nos pondremos de acuerdo. Por ahora estamos juntos, estamos bien, pero sí, no es fácil. Es algo que vamos a hablar entre nosotros".

Otra de las parejas de artistas que viene enfrentando los rumores de separación desde hace varias semanas es la de Julián Serrano y Malena Narvay, pero ahora el youtuber y ex campeón del Bailando por un Sueño salió a confirmar oficialmente la noticia.

"Ahora no estamos juntos, se podría decir que estamos en un impasse", manifestó Serrano en diálogo con Ciudad.com y explicó que la separación fue previa a la cuarentena obligatoria, pero debido a que él se encuentra en Entre Ríos junto a su familia y ella en Buenos Aires, la determinación terminó por consolidarse.

Sobre esa misma línea, el youtuber indicó que quedaron "distanciados pero no estamos peleados. Justo se dio lo de la cuarentena y entonces fue todo más raro, pero ahora no estamos en una relación, por eso no subimos fotos juntos", aunque aclaró que siguen "en contacto, tenemos la mejor de todos modos. Igual nuestros seguidores ya se habían dado cuenta. No salimos a aclararlo porque no hacía falta".