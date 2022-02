Tini Stoessel aseguró que sigue soltera

"Me interesa aclarar que estoy soltera", declaró la cantante. Y para dar por terminado el tema, remarcó que tanto ella como sus amigas celebraron San Valentín solas: "Estamos solteras todas (se ríe cómplice con sus amigas que la esperan para ir a celebrar la gran noche). Me mata que me quieren encasillar y meter en una relación".

Cabe recordar que en octubre pasado, cuando estalló la crisis matrimonial entre Wanda Nara y Mauro Icardi por el affaire del futbolista con la China Suárez, apareció el nombre de De Paul como una de las nuevas conquistar de la ex de Benjamín Vicuña. Sin embargo, él rápidamente salió a negarlo. Para colmo, llevaba varias semanas sin publicar fotos o videos en sus redes junto a su esposa, algo que alimentó las versiones.

Si bien ya era evidente, esta semana el deportista de 27 años confirmó su separación en Nosotros a la mañana. "Hace meses que estamos separados, pero está todo bien. Nosotros nos queremos mucho y nos respetamos porque somos familia, pero no estamos juntos", aseguró.

Por su parte, Tini lleva casi dos años sin una pareja formal. La irrupción de la pandemia, en marzo de 2020, la obligó a permanecer en la Argentina mientras su entonces novio, Sebastián Yatra, estaba en su país de origen, Colombia. Y luego de unos meses a distancia, tomaron la decisión de cortar por lo sano y anunciar su ruptura.

Desde entonces la han vinculado con el trapero Khea e incluso se llegó a decir que se había reconciliado con Yatra ya que compartieron varios eventos con amigos en común, sin embargo la ex chica Disney asegura que está bien así. Además viajó varias veces a España, donde reside De Paul, para presentar su nueva música y dar una serie de shows.

FUENTE NA