Los cinéfilos deben recordar a este personaje por la fría versión que interpretó maravillosamente Louise Fletcher en Atrapado sin Salida (One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975). La actriz logró reflejar muchos de los aspectos centrales que el escritor Ken Kesey había concebido en la novela original editada en 1962. Curiosamente esta villana estaba basada en una mujer real que el novelista beat conoció cuando fue una suerte de conejillo de indias de la CIA en pruebas de drogas psicoactivas que se realizaban en Menlo Park, un instituto mental de California.

Durante esos años en los que aceptó ser sometido a pruebas, Kesey se sorprendió por la autoridad que ejercía esa enfermera impenetrable no solo en sus pacientes sino también en sus superiores. Y todo esa información terminó siento capturada (y exagerada) en la historia que enfrentó a la "Gran Enfermera" con el interno Randle McMurphy, un rebelde que había sido transferido al hospital desde una prisión de trabajos forzados -a quien interpretó Jack Nicholson en la versión cinematográfica-.

Frente a un personaje tan perverso, la gran pregunta es: ¿cómo una figura con una vocación altruista se convierte en ese ser impiadoso? La respuesta estará en Ratched (2020), la serie que estrenada hoy el servicio de streaming, y que se puede definir como una suerte de precuela de la novela original.

Ratched - Trailer Netflix

Este ambicioso proyecto salió de las mentes del debutante Evan Romansky y del todopoderoso Ryan Murphy, el productor por el que la plataforma invirtió más de 300 millones de dólares con tal de que sus ideas no fueran a parar a la competencia –Disney y Amazon pujaron por su talento-. Murphy es el creador de éxitos como Nip/Tuck, American Horror Story, Glee y Feud, entre otros éxitos, y este nuevo proyecto mantiene la esencia de sus últimas producciones: escenarios coloridos, personajes ambiciosos, y mujeres fuertes al frente de la historia.

En el papel central veremos a Sarah Paulson, quien ha recibido un Globo de Oro por su participación en American Crime Story (2016); una actriz que se ha caracterizado por su habilidad para interpretar personajes que esconden grandes ambiciones y eso la convirtió en la elección perfecta. Además, como se puede apreciar en el trailer, su versión de la enfermera exacerbará la pulcritud y todas las obsesiones que conocimos a través de Fletcher.

La historia arrancará con la enfermera recién llegada de servir durante la Segunda Guerra Mundial en busca de trabajo en un centro de salud de California. Pero este será solo el punto de partida: Murphy ya adelantó que el show se extenderá durante cuatro temporadas que culminarán con Ratched como la Gran Enfermera que concibió Kesey.

Según contó el autor en una entrevista concedida a Vanity Fair, la veremos haciendo cosas al mejor estilo Walter White, el protagonista de Breaking Bad (2008-2013). Así que, espectadores, prepárense para empatizar con una villana.

Ratched - Trailer Final Netflix

