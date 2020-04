Un impactante número de estrellas participó ayer de One World: All Together al Home, organizado por Lady Gaga. El mensaje fue de unidad global y solidaridad humana. Actuaron Paul McCartney y los Stones, entre otros, mientras que diversas personalidades intervinieron transmitiendo su apoyo a millones de personas que siguieron el especial alrededor del planeta.

La pandemia mundial de coronavirus hizo que muchos artistas tengan que suspender shows en vivo pero no por eso dejar de comunicarse con el público de manera remota Ayer hubo una gran movida internacional, el festival se llamó One World: All Together At Home (Un mundo, juntos en casa), y fue organizado por Global Citizen. la Organización Mundial de la Salud y Lady Gaga. Participaron figuras de la talla de Paul McCartney, Lady Gaga, Taylor Swift, los Rolling Stones y Elton John, Maluma y Jennifer López. Fueron en total nueve horas en las que los artistas fueron pasando por la pantalla de una señal online que fue segudia por millones de personas a lo largo del mundo. Los organiadores habilitaron el streaming minutos antes de las 15 como si se tratase de un recital en vivo. Se vio un documental con emotivos momentos cotidianos (abuelos conectando con sus nietos con un vidrio de por medio, entre tantos otros) en tiempos de pandemia. Y no faltaron momentos más dramáticas como las de quienes deben atravesar esta situación con el cielo como techo y la calle como hogar.