Qué pasa entre Chechu Bonelli y Grego Rossello: la respuesta del humorista

Según trascendió, ambos fueron vistos muy cercanos en distintos eventos del mundo de las redes sociales, donde habrían iniciado un vínculo que hoy estaría tomando fuerza.

En PuroShow, en la pantalla de El Trece, confirmaron que Chechu y Grego mantienen una excelente relación laboral, y que el acercamiento se habría dado en ese contexto. “Se conocieron en eventos de redes sociales y después coincidieron trabajando en el mismo canal”, revelaron allegados a los conductores.

En plataformas como X y Instagram ya comenzaron a circular publicaciones antiguas que muestran la buena relación entre ambos, incluso de la época en la que Chechu Bonelli todavía estaba casada con el exfutbolista Darío Cvitanich.

En esos mensajes, tanto ella como Grego se respondían con humor y complicidad, lo que hoy muchos usuarios interpretan como los primeros indicios del vínculo.

Personas cercanas a Rossello aseguraron que el comediante está muy interesado en Chechu. “A él le encantaría salir con ella”, afirmaron, aunque por el momento ninguno de los dos protagonistas se pronunció públicamente sobre el tema.

Mientras los rumores crecen, el exmarido de Bonelli, Darío Cvitanich, también retomó su vida sentimental. El exjugador de Boca y Racing comenzó una relación con Ivana Figueiras, modelo y empresaria con quien ya se lo vio en varios eventos y salidas públicas.

Qué dijo Grego sobre los rumores

Luego de que varios portales se hicieran eco de la noticia, el conductor reparó en un titular: “Separada de Cvitanich, Chechu Bonelli habría iniciado un romance con el simpático Grego Rossello”.

“Más allá de que me tilden de feo y me parezca espectacular, aclarar que Chechu es mi amiga desde ESPN y no pasa más nada que eso”, escribió. A puro humor, reclamó: “Simpático ponen los hdp, poné feo directamente”.

Luego arrobó a la modelo y comentó: “Si me van a tildar de feo, prefiero que no nos relacionen, amiga, no es negocio”. En la misma sintonía, Bonelli retrucó: “Jajaja, sos lo más amigo. Simpático...”.