Masterchef Celebrity: llegó Walas de Massacre

"Vivimos la eliminación de Roña pero nos sorprendió mucho la renuncia de Pablo, así que vamos a darle la bienvenida a un nuevo competidor. Él también es músico. Es cantante, compositor, actor con muchos años de escenario y una carrera exitosa dentro del rock. Les pido un gran aplauso para Walas " anunció Wanda Nara para darle la bienvenida a las cocinas más famosas del mundo.

Guillermo Cidade, conocido artísticamente como Walas, ingresó a Masterchef Celebrity con un look similar a los que utiliza sobre el escenario con su grupo Massacre, algo que sorprendió a todos y le comunicó a la conductora que venía a “mostrar su compromiso con la cocina moderna y tradicional”.

“Me encantaría ganar el premio” afirmó el compositor de grandes éxitos del rock argentino como "La octava maravilla" y "Plan B: anhelo de satisfacción" , entre otros.

“Es una lástima que se nos fue Pablito ayer. Yo les voy a dar rock, él es más de la cumbia y yo soy del rock alternativo, del pop, vengo a darles contracultura” adelantó Walas ante los jurados del certamen.

Damián Betular le preguntó al nuevo participante cómo se lleva con la cocina, más allá de lo que sueña y propone "Una de las cosas que quiero es cocinar bien y no me sale. Soy bastante amateur, cocinando algo para amigos, en las fiestas y hago asados. Pero no sé demasiado" aseguró y les dijo a los tres jurados “Quiero aprender de ustedes, maestros”.

Walas no se quedó en palabras y sorprendió a los tres jurados con su plato, un "Quiche Lorraine" que fue muy elogiado por Damián Betular que expresó "la maza esta excelentemente ejecutada" y Germán Martitegui redobló el elogio "por fin algo diferente, creo muchachos (les dijo al resto de los competidores) que les ha llegado un gran competidor".

