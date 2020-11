 "Tomé droga del pecho de mi papá cuando murió", confesó el Turco García

A la hora de narrar su momento más terrible, el Turco Garcìa dijo: “¿Lo de mi viejo? Sí, de haberle puesto droga en el pecho y tomarla cuando se murió. Era como puteándolo porque me había dejado. Él no se pudo despedir de mí porque no me quería ver mal así que siempre pasaba por dónde estaba yo y le preguntaba al portero si yo estaba bien".

“Entonces, eso no me lo perdoné. Hoy con terapia y con esas cosas lo fui superando”, agregó García. E hizo una sìntesis contundente del daño que le produjo su adicción a las drogas: “ Yo tendría que haber muerto hace 15 años”.