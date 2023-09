Tras la muerte de Silvina Luna, Stefy Xipolitakis apuntó contra Aníbal Lotocki

"Este asesino nos está matando uno por uno. Yo pregunto, ¿qué está esperando la justicia qué está esperando Casación, para meterlo preso?", dijo mirando a cámara en sus Historias de Instagram.

Junto al clip, la mediática compartió un extenso mensaje: "Yo tengo algo en mi cuerpo que me enteré el año pasado en pleno juicio, de su boca. Durante muchos años, a partir del problema que estaba pasando Silvina Luna y porque este doctor hdp me evadía mis preguntas, decidií investigar si realmente era mi grasa lo que tenía. Ahí me encontré con otra realidad muy diferente a lo que él decía y a lo que habíamos acordado", comenzó la griega.

"Gracias a la cantidad de medios que nos acompañaron la justicia nos escuchó. Este infeliz tiene que ir preso ya para que no haya más muertes", continuó Stefy Xipolitakis.

Luego, agregó: "Encontré el lugar donde puedo refugiarme de toda esta oscuridad y me llena de luz y alegría, que es la música. Estoy intentando preservar mi salud mental, es por eso que intento no estar tan expuesta a causa de esto que me tocó vivir".

"Sé que ustedes son muy importantes para que la justicia actúe y tendría que estar hablándolo para ayudar a otros. Pero tengo que estar bien firme yo para poder seguir ayudando. Hoy estoy muy frágil emocionalmente", escribió la influencer. Por último, sentenció: "Deseo profundamente que actúe la justicia ya".