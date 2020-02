La semana pasada, la guionista aportó su visión sobre las controversias que generó la estrategia de marketing elegida por Jimena Barón para promocionar su canción Puta. Y es que después que la influencer compartiese los afiches en los que emulaba los volantes con los que se promocionan prostitutas en las zonas céntricas e interpelara a sus seguidores en Instagram, Aguirre salió al cruce.

“¿Yo qué hacía? Yo escribía sobre abolicionismo y prostitución mientras vos salías con un proxeneta con el doble de Rodrigo. ¿Yo qué hacía? Yo denunciaba en el diario del domingo a mi ex por golpeador mientras vos les decías mentirosas a las 4 ex mujeres de Daniel Osvaldo que decían que era violento y había abandonado a sus hijos", respondió la guionista de ATAV, Guapas y Ciega a Citas.

Al parecer, Aguirre nunca imaginó que iba a sufrir varias agresiones vía redes sociales por enfrentarse con otra feminista. Por ese motivo, a través de su cuenta de Instagram, decidió anunciar que se retira del movimiento. “Feminista retirada, no se gasten”, admitió.

“Yo solo siento compasión por la nena de 13 que anoche se fue con uno de 50 a que se la cojan por un plato de comida. Pero también estoy podrida del feminismo y no pienso hacer nada más. Yo no necesito el feminismo y desde que dije que era feminista solo me agreden, me amenazan, me insultan, me exigen, me increpan, me observan. Y yo ya tengo todo”, afirmó.

“El feminismo es abolicionista porque no tolera la explotación de ninguna mujer en ninguna de sus formas. Te hacés vegana porque no querés explotar a un camarón pero sí a una mujer. Sos graciosa, más libros y menos mostrar el orto que te sirve a vos y a las fiolas. Y enterate. En otros países ya ser regulacionista es del 91. Cosas que hacías de adolescente cuando no entendías nada. Qué horror y decepción. Beso", sentenció.

Su descargo completo:

Caro-aguirre---1.jpg

Caro-aguirre---2.jpg

