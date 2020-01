Se trata de Lyna Bekkiche, joven española de 18 años que confesó haber quedado embarazada de Londra tras una relación ocasional. Además del tuit en un hilo de la persona en cuestión, su confesión tuvo lugar en ratingcero. La escena transcurrió en una nueva juntada que los tuvo a ambos juntos en Madrid, donde allí aconteció el acto sexual que desembocó en el posterior embarazo.

"Estábamos jugando a 'verdad o reto'. Yo tenía el rumor de que Paulo tenía novia. Entonces en el juego se lo pregunté y me dijo que 'no, que se había separado hace unas semanas'. Si me decía que tenía novia, no pasaba lo que pasó. Se hicieron las 5 de la mañana y quería ducharme. Me dijeron que podía usar el baño de cualquier habitación. Cuando salí de la ducha, entró una persona que era Paulo. El ya se iba a dormir. Le dije 'me maquillo y me voy'. Cuando me fui a despedirme me dijo 'quedate un rato, vamos a hablar de música'. Empezamos a hablar. En un momento le estaba rapeando una canción a él. Yo rapeo mal en español porque tengo origen francés. Para callarme me besó y ahí empezó a pasar todo", contó.

De esas relaciones apareció el embarazo y la posterior decisión de no tenerlo. Después hubo un llamado de Paulo y "lo primero que me dice es 'te mando dinero para que tú puedas abortar'. El no me pidió opinión ni nada. El me decía que 'tenía novia', que 'iba a arruinar su carrera' y 'cómo voy a criar un niño si tengo 18 años'. Yo le respondí que él no tiene por qué ser parte de su vida si no quiere. Yo tengo mi familia y mis cosas. Mi familia tiene una buena posición económica, no necesito el dinero de Paulo. El me dijo 'vale, vale' y me colgó". Pero se inclinó por el aborto.

"Le dije 'voy a hacer esto por tí, estoy harta, no quiero ser la responsable de arruinar tu vida'. Él me decía 'muchas gracias, te voy a ayudar un montón, somos súper amigos'. Me comía la cabeza para que no me arrepintiera. Fuimos con Piero y firmé los papeles. Si bien nadie me obligó, hubo una manipulación. Nadie me puso un cuchillo. Y lo hice", dijo. Él por ahora eligió el silencio.

