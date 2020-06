Su comentario le valieron convertirse en el centro de numerosas críticas, y a través de un escrito, el actor Daniel Radcliffe estableció su posición sobre las mujeres transgéneros.

A través de una carta abierta publicada en el sitio Trevor Project, una sociedad sin fines de lucro que asiste a personas del colectivo LGBT en situaciones de crisis emocionales y en prevención de intentos de suicidio, el actor que encarnó a Harry Potter en el cine opinó.

“Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier declaración que sea opuesta a esto borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero, y va en contra de los consejos dados por las asociaciones profesionales dedicadas a la salud, que por mucho tienen más experiencia en este tema de la que puede tener JK o yo”, escribió Radcliffe.

ADEMÁS:

Luego agregó: “A todos aquellos que ahora sienten que su experiencia con los libros se vio dañada, quiero decir que me apena mucho lo que esos comentarios pudieran causarles. Realmente espero que no pierdan para siempre aquello que les fue tan valioso de esas historias”.

Rowling generó una polémica luego de escribir unos tuits en los que se manifestó en contra de la identidad de género de las personas trans, por lo que muchos usuarios la criticaron.

“Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres a nivel mundial se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad”, expuso la escritora.