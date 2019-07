Perdomo contó los detalles del encuentro sexual que mantuvo durante su internación. Hace diez años la actriz y modelo sufrió un ACV y debió empezar de nuevo también en su intimidad.

En aquel entonces, la artista tenía 32 años y una carrera actoral en ascenso, pero un maldito ACV la llevó al borde de la muerte.

A partir de ese momento debió a aprender a hablar, a comer y claro, también conoció nuevamente lo que era el sexo.

Invitada al programa Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff le preguntó si había tenido sexo durante su larga internación. "Si, tuve que aprenderlo (de nuevo) al sexo. Tiene algo de volver a la novedad", comentó.

Fue ahí cuando el relato de la actriz y modelo causó mucha expectativa entre todos los que escuchaban su dramático testimonio.

Además, dijo que en esos despertares sentía como un instinto animal. "Cuando estaba internada quería. Sí, tuve sexo en el sanatorio, algo de eso hubo. Estaba con una traqueotomía, en silla de ruedas pero quería ver el órgano sexual del hombre", aseguró.

Verónica hizo referencia a la anécdota sexual que vivió durante esos días en el sanatorio donde estaba internada tras haber sufrido un accidente cerebrovascular.

"A mi ex marido le dije '¿me mostrás?' Me decía que estaba loca. Pero mi novio me mostró, lo agarré como si fuera no sé... No era para tener sexo. Pero me dijo '¡estás loca!'", agregó.

Lo cierto es que Perdomo en esos días también vivió su propia experiencia sexual y ahora diez años más tarde se atrevió a comentarle públicamente en el programa de más rating de los sábados. "No tuve sexo, pero fue una hermosa experiencia", concluyó.