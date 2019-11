"Era difícil hacerle entender algunas cosas", dijo Fernando Burlando tratando de explicar por qué -al igual que la doctora Elba Marcovechio- había decidido dejar de representar a Vicky Xipolitakis en la causa que le inició a su ex marido, Javier Naselli, por lesiones y maltratos.

Ayer Vicky estuvo en Intrusos e hizo su descargo. "Este es el futuro de mi hijo, y hay un montón de cosas que no voy a dejar pasar", comenzó diciendo. Y enseguida le habló a quien se desempeñó como su abogado en distintas causas judiciales, como el famoso vuelo del escándalo.

"Fer, sabés que te adoro y nunca me voy a pelear con vos... pero humanamente me desilusionaste. Nunca te voy a dejar mal parado porque como abogado sos buenísimo, pero yo prioricé una amistad antes que el trabajo".

Burlando salió al aire e intentó aclarar su decisión y dejó en evidencia a Vicky diciéndole que ella contó que "lo revocó" como defensor.

"Fer, Fer... siempre te hice caso en todo. Cuando vos me dijiste: "Se puede mostrar todo", mostré todo. Hice la tapa de la revista, las fotos, todo. Cuando me dijiste: "Hasta acá, no podés mostrar más", me puse muy mal pero también te hice caso. Estoy sola con mi hijo, criándolo desde el día que nació, queriendo hacer Justicia y juro que lo va voy a hacer por Salvador. Es una madre que está pasando miserias, un padre que es multimillonario... Yo no quiero lucrar con mi hijo, eso es una falta de respeto, es un asco lo que se dio", dijo.

Burlando intentó explicarle que ella reclamaba cosas que no podía y que más allá de su enojo con el padre del menor para la Justicia él tiene derechos sobre su hijo. "Estamos hablando de un hombre que fue violento con su hijo y con esta madre. ¡¿De qué estamos hablando?! Entiendo la Justicia y la reentiendo. Fer, yo a vos te adoro, pero yo me abrí justamente por todo esto: porque no voy a terminar todo mal con vos", dijo Vicky llorando y se levantó de la nota y ya busca un nuevo abogado en su disputa con su ex.