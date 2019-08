Victoria Xipolitakis ratificó ante la justicia denuncia por violencia de género

En el programa Pamela a la Tarde (América) se contó parte de las desgarradoras declaraciones de Vicky en la justicia en el que presentó cuatro testigos: su hermana Stefy, sus dos amigos Galo Sotovic y Leonardo Fourcade y la niñera Estela Rojas. "Naselli tiene malas maneras del trato con su hijo. Pensé que con la llegada de un bebé, él (por el empresario que trabaja en Estados Unidos) iba a cambiar. Me decía todo el tiempo tarada, idiota, mogólica. Me gritaba para desbordarme. Nunca me consoló ante mi desesperación y llanto incontenible", dijo la mediática.

Xipolitakis continuó que Naselli "me desvalorizaba diciendo que era una porquería. Yo sentía el golpe del momento (por cachetadas), pero más me dolía la violencia verbal. Yo siempre traté de perdonar y siempre prioricé la familia. Cualquier cosa que hacía le molestaba, me arrojaba elementos y me empujaba. Una vez estando embarazada en Nueva York me tuve que internar".

Uno de los testigos, su amigo Leo Fourcade, se animó a dar la cara en la televisión y remarcó que "Victoria Xipolitakis es una leona con su hijo de ocho meses. Yo soy testigo de la relación de ellos desde el año 2017. El, al principio se cuidaba mucho de sus malos y violentos modales, pero a lo último ya no le importaba nada".

En un momento de sinceramiento de Vicky en la justicia afirmó que "la violencia arrancó desde el primer momento de la relación amorosa. Me insultaba, me empujaba". De lo que surge de su testimonio es que su núcleo familiar siempre estuvo al tanto de la violencia que ella vivía: "Se lo contaba a mi papá y a mi mamá, a quienes les pido que no los citen porque se ponen mal", concluyó.