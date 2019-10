"Es muy gracioso porque no es que uno se autoconvoca o se proclama moderador. Los candidatos tienen que avalar que vos estés y después eso pasa a la cámara electoral, o sea hay dos jueces que deciden quiénes van por cada canal", aclaró Canosa sobre el proceso de elección en el ciclo de chimentos Involucrados (Canal 9, con Rodrigo Lussich).

La noticia de la convocatoria la puso muy feliz y lo siente como un aliente para seguir en el camino a seguir en el terreno del periodismo político: "Es un lindo reconocimiento. Este es un año maravilloso para mí desde lo profesional y desde lo personal porque estoy creciendo un montón con este programa"

Andy Kusnetzoff reaccionó con preguntas, como "¿hace cuánto que es periodista política? ¿10 minutos? Hay cosas que no sé, son raras". Nancy Pazos se sumó a la bronca: "Una falta de respeto para los periodistas con trayectoria", Canosa defendió su honor: "Ni siquiera me sorprendió lo que pasó. Estamos hablando tanto de la grieta, de cómo cerrarla. Entiendo que pueda no gustar, pero insisto yo no me autoconvoqué. Si vos laburás en el medio sabés lo que yo me rompo el alma. Yo me fui hace seis años de este canal y me reinventé".

A su vez, sin dar nombres apuntó a Kusnetzoff y. sobre todo, a Pazos: "Sí me impacta que mucha de la gente que critica es la que habla de la inclusión, de más derechos a las mujeres, de no discriminar. Yo creo que mucha gente tiene doble discurso en los medios de comunicación, lamentablementel".

Canosa no disimula su alegría por la convocatoria: "Para mí es un re mimo al alma. Que hagan lo que quieran, yo estoy muy feliz".

El primer debate sedrá el 13 de octubre en la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fé, y será moderado por María Laura Santillán, Rodolfo Barili, Gisela Vallone y Guillermo Andino. El segundo debate se realizará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el 20 de octubre, allí será el turno de María O’Donnell, Marcelo Bonelli, Mónica Gutiérrez y Claudio Rígoli. En caso de segunda vuelta los convocados son Viviana Canosa,Daniel López (Continental), Cristina Pérez (Telefe) y Alberto Lotuf (Radio 10).