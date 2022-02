Wanda Nara alentó a Icardi en medio de los rumores de crisis

WhatsApp Video 2022-02-01 at 10.42.27.mp4 El video que compartió el hijo de Wanda Nara y Mauro Icardi

¿Por qué llamativo? Bueno... recordemos que en las últimas horas los rumores de crisis de la pareja crecieron tras el cierre de la cuenta de Mauro y la selfie que subió Wanda sin el anillo de casada. Ellos, en esta oportunidad, no se refirieron al respecto, o al menos no todavía. Y Wanda a diferencia de otros partidos no alentó a su marido a través de sus redes sociales. Es más, se limitó a compartir fotos y momentos con sus hijos.

El motivo de la nueva crisis de la pareja tendría que ver nuevamente con la China Suárez, pero esta vez porque Mauro Icardi habría sido atrapado por Wanda viendo fotos de la actriz. En medio de toda esta situación, un seguidor de Ángel de Brito le preguntó al periodista si creía que Icardi tuvo relaciones sexuales con la China Suárez, a lo que el ex conductor de los Ángeles de la mañana respondió "obvio".

Chat de Ángel de Brito con Mauro Icardi (o Wanda...)

Por primera vez Icardi reaccionó a un posteo de ese índole, ya que siempre se queda callado y la que responde es Wanda, y le puso "Estás seguro que es tan obvio? Mmmm... pregunta mejor a tus informantes. Te aseguro que NO" escribió el futbolista junto a un emoji de una carita con un guiño. La pregunta es: ¿Era realmente Mauro? ¿O era Wanda escribiendo desde el instagram de Mauro? Ángel le respondió "No estoy seguro. Es una opinión, sino diría 'les confirmo'" y acto seguido agregó: "Sos Mauro o WANDA?", pero no tuvo más respuesta.