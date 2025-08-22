Wanda Nara aseguró que la China Suárez también sufre violencia física de Mauro Icardi

“Hoy fue un día fundamental porque Icardi debería haber pagado la prepaga que no pagó -precisó la periodista-, él sabrá, son unos siete millones de pesos, obviamente Wanda se está haciendo cargo", comenzó contando Laura Ubfal al aire de LAM, en las noches de América, sobre el incumplimiento económico del jugador del Galatasaray.

"Él sigue sin querer que las nenas hagan terapia, tampoco él, pese al pedido del juez. Después él niega todo y sus abogadas también, el tema es negar y negar. Además, una cosa es lo civil y otra lo penal y lo que Nara hoy contó tiene que ver con lo penal”, destacó la periodista, en el programa de Angel de Brito, diferenciando las causas que involucran al deportista.

"Porque hasta ahora todo era civil, que la casa, la plata, esto o lo otro -continuó Ubfal-, pero hay todo un tema penal que va por otro carril. Esta semana se van a ampliar todas las declaraciones contra Mauro por violencia, y lo que me contó es que las nenas van a tener que ser sometidas a la cámara Gesell. Y esto es lo que más le duele porque son testigos de todo. ", anticipó Ubfal, sobre el próximo escándalo que se viene.

WANDA NARA SORPRENDIÓ CON SUS DICHOS

"También me dijo que hubo mucha violencia y por eso el colegio lo denunció. Habría habido violencia sexual y física y ella dice que la última habría sido en presencia de sus hijos, hay seis causas, de situaciones acá y dice que hay muchas pruebas”, afirmo Laura, con datos que recopiló de su conversación con Wanda.

“Ustedes se acuerdan cuando Rosenfeld habló de lo del vestidor, ese encierro existió. Declaró una empleada, Kennys ¡Hay un montón de cosas en la justicia penal! Y también dice que va a denunciar a las abogadas de Mauro por desacreditarla ‘porque eso también es maltrato’ y agrega que cuando veamos las pruebas nos vamos a sorprender”.