Maxi López contó cómo fue su reconciliación con Wanda Nara: "Hicimos un proceso de sanación"

El exjugador de fútbol contó cómo se dio el acercamiento con su ex después de muchos años de peleas y de distanciamiento. "Hoy la felicidad pasa por otro lado".

Maxi López contó, por primera vez, cómo se gestó la reconciliación con Wanda Nara. El empresario deportivo y la conductora de Masterchef Celebrity limaron asperezas, después de muchos años de enfrentamientos y de guerra personal y económica. "No está más de moda pelearse".

"Estaba en Londres y recibo un llamado. uno de mis mejores amigos es doctor y me llama 4 o 5 de la mañana. Me dice ´me parece que tenés que venir porque pasa esto, esto y esto...´. Es lo que estaba pasando con Wanda Solange, en referencia a su situación de salud", recordó Maxi, con total sinceridad, durante una entrevista con Grego Rosello.

"Me organicé, hablamos, la vi e hicimos un proceso de sanación, charlamos. me dijo ´yo te necesito de mi lado´. Entonces, dejamos las diferencias de lado, egos y todas las cosas y decidimos meterle para adelante, dejar las cosas atrás", se explayó el exjugador de fútbol, en la nota para Fernet con Grego.

"No está más de moda pelearse...", cerró, contundente, López, sobre el pacto interno que decidieron hacer con Nara, en medio de una delicada situación familiar que involucraba a sus 3 hijos en común: Valentino, Constantino y Benedicto. Para luego, darle paso a como Wanda vivió ese momento de reencuentro familiar.

CÓMO VIVIÓ WANDA EL REENCUENTRO CON MAXI

"Yo sabía que maxi iba a estar en un momento delicado para mí, no tenía dudas... Es como cuando decís ´tener códigos´. Y eso es tener códigos (en relación a la actitud que tomó Maxi al conocer su diagnóstico de Leucemia). Cuando muchos dicen la icardiada, la no icardiada, el primero que se enteró de toda la situación, fue Maxi", recordó Wanda, en voz alta.

"Yo levanté el teléfono, hablé con él y le planteé la situación del porqué... Después, lo podés aceptar, te enojás, nos peleamos, las casas, las no casas, mil cosas pero siempre fui clara con él y sincera. Y nada, hoy estoy recontenta por su mujer, sus hijos...", sumó Nara. "Yo acompaño a los tuyos, también. Me parece que hoy la felicidad pasa por otro lado", cerró, López.

Maxi López contó cómo fue su reconciliación con Wanda Nara

