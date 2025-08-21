Wanda Nara aseguró que fue secuestrada y golpeada por Mauro Icardi: "Sufrí violencia"

“Me enteré por mis abogados que Mauro es deudor alimentario…ojalá que venga a la Argentina...viajo menos que una azafata a la que igual no le sacan los hijos, estoy trabajando”, empezó Wanda, al aire de Puro Show, en El 13. "Me llamó él…(sobre Icardi) ya dije todo, tengo que ir al canal, empiezo ya a grabar, ya no tengo mucho más para decir, creo en la Justicia y es un derecho de mis hijas, me acusan de cosas que no son verdad, si debiera algo yo estaría embargada, el embargado es él".

“Hay multas por muchas situaciones, pero no se puede hablar del expediente, mis hijas son personas, quieren o no quieren, pero no puedo cambiar las decisiones de ellas que no quieren hablar con su padre….no estoy notificada ni denunciada y Mauro tiene 7 denuncias por violencias de género, los invito a investigar en la denuncia penal, tardará la Justicia como pasó con Julieta (Prandi) pero va a llegar…".

“Estoy cansada, la gente no sabe, si escucharan lo que vivió Kennys los últimos cinco meses con él, a mi me amenazaron de pagarles a ustedes (por los periodistas), de pagarles a la Justicia. Para el Día del Niño les compré a mis hijas un regalo en nombre del padre y él las llamó y les dijo “es mentira, su mamá es una mentirosa de mierda”, dijo Nara, ante las cámaras de tevé, en su llegada al país, proveniente de Los Angeles, Estados Unidos.

WANDA CONTÓ TODO LO QUE TENÍA GUARDADO

"Vengo de trabajar y es terrible que todo el tiempo me estén culpando a mí, hay situaciones morales y de violencia, mis hijas piden a un perro que quieren un monton, hay otro que no pueden operar y se está muriendo en Italia, mis hijas preguntaron por sus gatos y les dijo “los liberé en la calle”, todo es violencia”, contó, Wanda.

“Quisieron decir que me drogaba y si alguien conoce mi medicación es Mauro, yo tomo una medicación que es cara, un papá que sabe que yo no me drogo porque no puedo, para no morirme, y lo dice, también es violencia. Me sacaban los documentos míos para que no viaje”, avaló la mediática. “¿Icardi es un psicópata?“, indagaron los conductores del periodístico.

”Eso lo va a determinar la justicia y lamentablemente se pidió bajo apercibimiento de multa que empiece diferentes terapias que nunca pudo empezar y nunca hizo", reveló. Y ante la consulta de si hubo violencia con sus hijas, Nara fue contundente: “Hubo violencia con todos”, confió Nara, a corazón abierto. ¿Cómo seguirá todo el curso de su denuncia pública pero en la justicia?