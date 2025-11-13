Esteban Mirol denunció públicamente a Wanda Nara por discriminadora: "No me gustan sus actitudes"

“A mí, Wanda Nara, no me gusta. No me gustan las actitudes, porque no me gusta que una persona me discrimine por mi edad”, apuntó Esteban contra Wanda, en un móvil con LAM, el programa de Ángel De Brito, en las noches de América.

"A mí, Wanda Nara, no me gusta. No me gustan las actitudes, porque no me gusta que una persona me discrimine por mi edad”, desafió el emblemático conductor de noticiero a la flamante presentadora del certamen culinario de las noches de Telefe, dejando en claro su enojo al aire.

“No me gustan algunos de los jurados. Quiero que vean en el momento en que me eliminan... el Peque (Schwartzman) dice que fue injusto (que lo eliminaran), en mi caso, yo tengo que recurrir a la Corte Suprema de Justicia”, lanzó Mirol, sin vueltas, considerando que no es correcto que se haya quedado afuera de la competencia.

MIROL TIENE EN LA MIRA A WANDA

“Vean el momento en que a mí me rajan. Hay un jurado que prueba mi salsa y dice ‘mmmm, no toques nada’, y el otro me raja”, detalló Esteban, sobre la prueba culinaria que lo "dejó" afuera del certamen.

¿Será que Mirol podrá volver al programa en alguna instancia de repechaje o quizá para participar de la final acompañando a los que lleguen hasta esa instancia, en diciembre?, ¿o la producción, por pedido de Wanda, no lo tendrá nunca más en cuenta de cara a las últimas semanas de grabación que le quedan al ciclo? Veremos, veremos, y después lo sabremos...