Wanda Nara dio detalles sobre el tratamiento que lleva adelante

La empresaria indicó que luego de la ceremonia de los Martín Fierro se hizo unos chequeos médicos de rutina y que allí le comunicaron que los valores que le salieron no fueron los esperados.

“En un primer momento entraban enfermeras llorando y me abrazaban. Y yo le decía a Mauro que me iba a morir y que nadie me lo quería decir", le confió la conductora a Ángel de Brito.

Y agregó: "Me hice una biopsia que tarda entre 15 y 20 días en tener el resultado final. Y ahí se confirma. En mi caso tardó 12 días. Pero, me enteré por televisión. Y yo se lo decía todo el tiempo a los médicos: 'Lo dicen en la tele'".

Wanda explicó que necesitaban continuar con los estudios para ser lo más exactos posibles con la medicación que le debían suministrar.

"El tratamiento es con medicación y muy lento", informó la modelo.

En consecuencia, la empresaria seguirá con la ingesta de pastillas durante su estadía en Turquía y luego regresará a Buenso Aires para hacerse más controles.

"Voy a ir y venir varias veces, seguramente, porque mi hijo Valentino está jugando en River. Las mamás queremos que todos sean felices. Y él, ahí jugando en su equipo, es feliz. A mí me cuesta porque, obviamente, me tengo que separar", contó sobre el adolescente de 14 años.

La conductora le agradeció además a Telefe y a Susana Giménez por la solidaridad que tuvieron desde el primer momento con ella y su familia, y admitió estar todavía "en shock y asimilando" su enfermedad.