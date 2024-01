Wanda Nara gastó una fortuna en vestidos para sus hijas y ocurrió lo peor

“Mi mamá siempre nos compra cosas de Preppy. Este es un vestido de Preppy que no nos gusta”, comentó Isabella, de siete años, en un video que hizo junto a su hermana mayor, Francesca, para Tik Tok.

"Si bajamos y Nora (Colosimo) dice tres veces ‘¡qué lindas!’, nos los quedamos, sino, ma, los tenés que devolver. Ahora cortamos, nos probamos esto y volvemos”, planteó Francesca.

image.png Las hijas de Wanda Nara.

Luego de llegar al acuerdo, las nenas abandonaron la planta alta de la casa y bajaron al encuentro de su abuela. "No puede ser… Mi mamá nos compró este vestido preppy y mi mamá se compra cosas cancheritas como estas botas”, reclamó , mostrando el calzado que había adquirido por Wanda.

“Bueno, ahora vamos a ver cuál es la reacción (de Nora, su abuela). Tiene que decir tres veces ‘¡qué lindas!', y nos los quedamos, si no los devolvemos", insistió la hija más grande que la empresaria tuvo con Mauro Icardi.

Francesca e Isabella posaron ante la atenta mirada de su abuela Nora que tuvo, para sorpresa de las chicas, una “Me encanta. ¿Qué tengo que decir?. Me da impresión. Wanda y Zaira cuando eran chiquititas. Me encanta. Me recuerdan a Wandita y Zairita. Yo las vestía con vestiditos largos, así a las dos iguales siempre y están divinas”.

“Parece cuando te operan y te ponen ese traje azul”, señaló Francesca, lo que generó la respuesta de Wanda, intentando marcar la diferencia. “A nadie le ponen un vestido de Gucci cuando lo operan”, dijo. Pero Isabella disparó: "Es Horrible".

"No, ma, devolvelo", insistió Francesca. Y, a modo de remate, Nora generó risas sobre la situación: "Qué desagradecidas. Y a mí que no me entra".

Embed @wandaentiktok Me toca devolver los vestidos Que dificil vestir a mis nenas son hermosos pero ellas ya tienen su gusto muy definido sonido original - Wanda Nara

Wanda Nara y Darío Barassi conducirán "Love is Blind Argentina" para Netflix

Wanda Nara y Darío Barassi serán los conductores de "Love is Blind Argentina", el reality internacional que va por su quinta temporada en Estados Unidos y que sigue a un grupo de 16 hombres y 16 mujeres que se conocerán a través de cabinas sin contacto visual y arrancarán en estas condiciones una relación amorosa que podría conducirlos al matrimonio.

El proyecto producido por la plataforma Netflix comenzó su rodaje esta semana en la Ciudad de México y finalizará en las próximas en Buenos Aires, donde se celebrarán las bodas de las parejas participantes que decidan casarse.

Mezcla de reality y experimento social, el espíritu de "Love is Blind" (El Amor Es Ciego) aspira a dejar de manifiesto que hay cosas más importantes que las apariencias a la hora de encontrar una relación amorosa.

La idea es que las parejas tengan citas guiándose únicamente por la conexión y química de esos encuentros sin verse cara a cara y sin tener contacto físico y que a partir de allí pudieran elegirse para llegar al matrimonio.

Las parejas formadas durante la etapa de citas disfrutarán luego de un viaje romántico a las paradisíacas playas de Tulum, la costa maya mexicana, regresarán a Buenos Aires y afrontarán el desafío de la rutina y la convivencia, antes de pasar por el altar para confirmar la decisión de permanecer juntos o desistir de la idea.

"Love is Blind" cuenta con distintas ediciones alrededor del mundo, a las que se sumará esta nueva versión Argentina: Love is Blind Estados Unidos, con cinco temporadas; Love is Blind Japón, con una; Love is Blind Brasil que ya lleva tres temporadas; y Love is Blind Suecia, cuya primera temporada estrenará el 12 de enero.