Wanda Nara habló de todo: su tratamiento y la interna entre su mamá con Icardi

“¿Estás mejor de salud? Te quiero, cuidate”, le escribió una seguidora en Instagram, a lo que la mediática contestó: “Sí, siguiendo los tratamientos. De a poco y con el amor de todos lo que me aman”.

La interna familiar

Otra de las preguntas de sus seguidores era sobre los tremendos audios de su madre, Nora Colosimo, hablando de la preocupación que siente por la relación tóxica entre su hija y Mauro Icardi.

“Es toda una violencia que él le hace a ella. No podés encerrarla, esconderle los documentos. Ella tenía un contrato, tenía que venir (a Argentina) a laburar y tuvo que llamar a toda la gente, quedó mal y perdió el pasaje porque el tipo le escondió el pasaporte. ¿Entendés?”, se escuchó bien claro en el audio que le mandó Nora a su ex marido, Andrés Nara.

“Él (por Icardi) ahora le está prometiendo el oro y el moro. Le dice ‘vení, vení, que no hay problema. Traés los chicos, que van a la escuela, continúan hasta mayo, y vos cuando tenés que trabajar, te vas sin ningún problema. No la va a dejar venir. Ya lo sé. Va a ser todo un caos de vuelta", dijo la mujer.

"Esta pareja ya está quemada, no da más. Son tóxicos los dos. Se los dije por separado y se los dije juntos. Si realmente hay amor, van a tener que hacer una gran terapia cada uno por separado, ir a un psicólogo, psiquiatra. Necesitan todo eso, es la verdad”, siguió Colosimo, muy preocupada.

Entonces, una seguidora le preguntó a Wanda si todo esto era cierto: “Wan, ¿es verdad lo que salen en las noticias de que Mauro te tiene amenazada?”. Pero Wanda respondió con humor: “Sí, solo que a veces me chapo a mi secuestrador así me da mejor comida. Y me deja hacer una llamada y me desata un ratito las manos”.