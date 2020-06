Wanda Nara: "Me operé la nariz por un palazo jugando al hockey"

Wanda Nara (33) asegura que se hizo una cirugía de nariz cuando tenía 19 años. ¿El motivo de aquella decisión? "Todo el tiempo leo en Instagram que me operé la nariz. Y sí, fue a los 19 años, cuando jugando hockey recibí un palazo que me rompió el tabique hacia adentro, en tres partes. Tuve que ir a cirugía de nariz y de amígdalas, por no poder respirar bien", declaró a Gente.

Hace años que la mayor de las Nara es noticia, entonces es muy común que los usuarios en las redes opinen sobre su aspecto. Uno de los comentarios que más recibía era, precisamente, sobre sus retoques estéticos, especialmente la cirugía nasal.

Cansada de las críticas, Wanda, que vive en Europa con su esposo, Muro Icardi, y sus hijos, salió al cruce y dio su versión.