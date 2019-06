Wanda Nara: "Si Mauro Icardi me lo pide, renuncio a ser su agente"

"Wanda Nara: la agente que agita", es el título de la nota, y en la misma la rubia respondió a los criticas que la ven como culpable de que Lionel Scaloni no haya convocado a su marido para la Copa América en Brasil. "Si un día Mauro me pidiera que renunciara a ser agente, lo haría", dijo.

"Siendo su esposa no tengo interés en ganar dinero en sus espaldas, a diferencia de otros. Tanto es así, que ni cobro mi comisión. Podría sentarme en casa sin hacer nada, pero no sería un buen ejemplo para mis hijos. ¿Por qué me critican? Porque es lo más fácil de hacer", añadió Wanda, retratada como "Rubia atómica" por el medio francés.

Por estas horas, en pleno receso, se descuenta que Icardi abandonará Inter y Nara aprovecha la entrevista para defender las cualidades futbolísticas de su marido: "Otros representantes defienden a sus clientes en TV y más allá de que sea su agente, digo que Mauro es uno de los mejores delanteros del mundo".

Al ser consultada sobre su matrimonio, manifestó: "Lo que realmente importa es nuestra vida privada".

ADEMÁS:

Murió Lucho Avilés, el pionero de periodismo de chimentos

Jorge Lanata tiene Gripe A