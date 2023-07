Ximena Capristo visitó a Silvina Luna: qué dijo sobre su recuperación

En diálogo con el móvil de Intrusos, en la pantalla de América TV, Ximena Capristo dio algunos detalles sobre la salud de Silvina Luna. “La pasamos muy mal, pero peor la pasó ella. Muy tristes. Teníamos la esperanza de que las cosas salieran bien y surgió este milagro de recuperación. Digo milagro porque ella estuvo muy grave”, aseguró.

Además sostuvo que en este tiempo prefirió no hacer declaraciones sobre este tema tan delicado y tan cercano a su familia.

“Me llamaron de muchos lados, pero yo no soy nadie para dar un parte médico. Sí se encargan el Hospital Italiano, el hermano que está todo el tiempo a su lado y también un grupo muy íntimo de amigas, con quienes estamos todo el tiempo en contacto”, sostuvo Capristo.

Respecto al encuentro con la modelo rosarina, expresó: “Estuve con Silvina. La abracé mucho, la besé. Yo quiero que me vea fuerte, que no me vea angustiada, ni mal. Somos nosotros los que le tenemos que dar fuerza. Ella es la que va a salir adelante de a poquito, pasito a pasito. Tenemos la fe de que va a salir adelante y va a estar bien. Es el tiempo. Ella estuvo muy grave”.

“Me da mucha bronca porque es una mina buena, de fierro, una luchadora, dijo. Y concluyó: “(A Lotocki) lo quiero matar… Me parece que tiene que estar preso y confió en la Justicia de que eso suceda en algún momento”.

Silvina Luna permanece internada y su situación volvió a complicarse.

Los problema de salud de Silvina Luna se hicieron públicos en los últimos tiempos, al revelar que se iniciaron tras haberse sometido a una cirugía realizada por Aníbal Lotocki.

El especialista fue condenado en febrero de 2022 a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por las "lesiones graves" que les provocó a cuatro de sus pacientes -la propia Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa- por decisión del Tribunal Oral y Correccional 28 de la Ciudad de Buenos Aires.

Lotocki causó lesiones en Trenchi, Luna, Xipolitakis y Sosa con el uso de un relleno que contenía microesferas de polimetil metacrilato (PMMA), en lugares del cuerpo en los que está prohibido su uso y en cantidades superiores a las sugeridas por la comunidad científica.

Además, el cirujano fue procesado a principios de este mes por "homicidio simple con dolo eventual" por la muerte de Rodolfo Cristian Zárate, tras la resolución del juez Luis Schelegl.

"El fallecimiento de Zárate fue probablemente causado por la pluralidad de las graves acciones que Lotocki cometió antes, durante y después de la intervención quirúrgica del paciente que tenía bajo su responsabilidad", dijo el fiscal Pablo Recchini al pedir ampliar la declaración indagatoria al médico en abril de este año.

A su vez, la abogada de Lotocki, Ileana Lombardo, dijo que en la causa que tramitaron contra su cliente "se determinó que no hay nexo causal entre la enfermedad y la práctica médica. Lo dice el juez en la sentencia y los médicos del cuerpo médico forense".

Agregó que, con toda la discusión y debate acerca del producto utilizado por el cirujano plástico, éste "no utiliza más el metacrilato".