Varios de sus seguidores recuerdan cuando aseguró que tuvo “una conversación muy interesante con un árbol” tras consumir ayahuasca, en tanto que años más tarde, acorralado por los hechos, debió confesar sus adicciones públicamente.

En los últimos tiempos, sobre todo después de interpretar a Luis Palau en su biopic y a un cura en El Plan Divino, Pauls se muestra convertido en una suerte de gurú religioso, que da charlas de autoayuda frente a grandes audiencias pero nada podía preparar a sus admiradores para que también asuma el papel de “terraplanista”.

Pero lo cierto es que Pauls también se ha revelado como un escéptico en lo referente a la ciencia moderna y ha optado por considerar seriamente a esta nueva teoría que regresa a los tiempos previos a Copérnico.

“Empecé a replantearme el terraplanismo hace 4 años. Yo siempre daba el ejemplo de Galileo Galilei, que me parecía una persona que iba contra el poder, contra lo que supuestamente era la verdad, y ese era un ejemplo conmovedor porque me animaba a ir contra lo instalado. Y un día me pregunté si en realidad no era todo al revés y empecé a ver las dos teorías, y llegué hasta los griegos. Y escuché a los que decían que la Tierra giraba alrededor del Sol, y los que decían que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Me parece súper interesante”, dijo Pauls en el tercer episodios del documental Pitágoras.

“Nadie sabe cuál es la verdad. Yo no salí de la Tierra para ver si es redonda. Yo no me encontré con una pared de hielo, todavía. Lo que sí sé es que esto a mí me alimentó la duda. Y la duda es absolutamente bienvenida”, agrega.

“¿Se mueve la Tierra, se mueven los astros, qué es lo que se mueve? Para mí lo que se mueve es el espíritu nuestro, constantemente. Y pide eso, constante movimiento y adaptación a lo que el nuevo día nos brinda”, asegura el actor.