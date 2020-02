Por estos días, Thelma Fardin está en Mar del Plata como parte del elenco de la obra Fuera de línea, que comparte con Balthazar Murillo, que se hizo conocido a partir de su interpretación de Carlos Tevez en la serie Apache.

Y mientras la actriz vive la temporada, feliz con este buen momento que está pasando en lo laboral, luego de mucho tiempo sin tener una oportunidad como la que está disfrutando, Yanina Latorre le dedicó una mención afilada en su cuenta de Twitter: "Que ella use una denuncia y un tema tan sensible en este momento para las mujeres para hacer teatro, ser cabeza de compañía y querer ir al Bailando, a mí me hace ruido y me molesta. Me parece morboso", dijo Yanina Latorre, contundentemente.