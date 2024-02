Yanina Latorre aclaró que no se separó y liquidó a Daniel Osvaldo

Todo comenzó cuando Yanina acudió a su cuenta oficial de Instagram para comunicar: “Quiero contarles que con Diego estamos necesitando un aire. Fin del comunicado” junto a un emoji de corazón roto. Fue entonces que el cantante de la banda de rock ‘Barrio Viejo’ usó su propio perfil de la red social para publicar una historia donde se vio una foto de la pareja posando muy sonriente frente a la cámara y una leyenda que confirmaba su separación.

En el posteo, Daniel escribió un irónico mensaje dirigido hacia Yanina. “¿Y ahora cómo se llama? Se quedó sin apellido”, lanzó el exjugador de Boca Juniors junto a una serie de emojis de risas y un hashtag que rezaba ‘todo vuelve’.

Al cabo, Yanina reveló que no se separó de Diego Latorre tras los rumores por el mensaje que compartió en la red, y liquidó a Daniel Osvaldo por haberse burlado de la noticia que resultó ser mentira.

“Él me odia porque yo siempre defendí a Anita (Oertlinger), la mamá de su hijo mayor (Gianluca) y también por todo lo que pasó con Jimena (Barón), porque yo siempre manifiesto lo que pienso de él como ser humano”, planteó cuando Ángel de Brito le consultó sobre el motivo por el que el exdeportista salió al cruce en las redes sociales.

En la misma línea, la panelista definió a Daniel como “poco hombre y padre abandonador” para luego deslizar un sarcástico comentario en cuanto a la preocupación que gira en torno a su apellido. “¡Que horror! ¿Qué les importa como me llamo?”, disparó.

"Me ataca un boludo como Daniel Osvaldo, mala persona, mal padre, mal exmarido, tiene todas en contra. Abandonó cuatro pibes, no los mantiene, lo denuncian las minas. Él está mirando historias, pegándole a minas como yo, porque está al dope. Sos un b.... Si yo me separo, ¿vos te pensás que voy a dejar de laburar, de ser Yanina, que voy a dejar de usar el apellido Latorre?", siguió.

"Sos una m... de persona, Daniel Osvaldo. Prefiero usar apellido prestado y colgarme de mi marido, que ser vos y la junta de basura que tenés alrededor. Andá a laburar", sentenció Yanina Latorre.