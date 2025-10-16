Yanina Latorre anunció que se va de LAM: Los motivos de su baja

“El año que viene dejo LAM, lo dijimos todo el año con Ángel, pero parece que no quedó claro", dijo Yanina, al aire de su programa en radio El Observador. Pero sus dichos, para muchos, se transformó en una noticia porque, tal vez, no esperaban que efectivamente la panelista del programa de Ángel De Brito deje su silla para que otra la ocupe.

“No puedo seguir llegando 20 minutos tarde después de mi programa. Falto los feriados, cada tanto, y antes no lo hacía...”, explicó Latorre, sobre algunas de las razones que la llevaron a tomar la importante decisión, de cara al 2026 y a su futuro profesional que seguirá ya marcado por la conducción.

“Estoy cansada. Me levanto temprano, hago radio, después televisión, y llego corriendo. No es justo para el programa ni para mí”, reflexionó la conductora de SQP, en las tardes noches de América, mismo canal por el que luego sale LAM. "Para mí, le van a ofrecer a Mariana Brey, ya está en Bondi, le van a decir que vaya a LAM. Es muy efectiva; obvio, va a hacer espectáculos, no se va a poner a pelear con Milei (Javier, presidente de la nación)”, adelantó Latorre.

YANINA VS. BETO CASELLA

"No soy fan de Beto Casella. Me gusta Pasó en América (el programa de Sabrina Rojas y Tartu)", dijo Yanina, sin pelos en la lengua, ante las versiones de que Bendita Tevé desembarcaría en el prime time del canal palermitano, en el horario de las 22 hs en adelante, lugar que ahora tiene el programa de compilado de contenido del canal.

Yanina Latorre, nota

"Me parece fresca Sabrina. A mí Beto me da demodé", lanzó Latorre, súper picante. "Me encanta Sabrina. Aparte merecen seguir porque les va bárbaro y la están recontra remando...", analizó Latorre, en voz alta, pocos días atrás. Es decir, palabras más, palabras menos, ella no lo quiere a Casella en la pantalla del canal.