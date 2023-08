Yanina Latorre contó cómo está su salud tras tener que abandonar LAM

"Le mandamos un beso a Yanina que se descompensó un poquito”, dijo el conductor, queriendo llevar tranquilidad a la audiencia y en especial a los seguidores de la polémica panelista del ciclo.

Ángel agregó: “Le bajó un poquito la presión. Ella andaba mal del estómago y desde hace unos días que viene sintiéndose mal. En el corte tuvo ese problema, así que uno de los productores ya la llevó a su casa”.

A partir de esto, se generaron un tendal de versiones sobre el estado de salud de la esposa de Gambeta.

Luego, en diálogo con Revista Gente, Yanina aseguró: "Estoy mejor, dormí un montón”.

En cuanto al origen de la problemática, Latorre reconoció: “No sé qué me pasó. Me empezó a doler la panza y sentía como chuchos de frío". Recapitulando en esas horas, la blonda conjeturó respecto alguna probabilidad: "No sé si algo me cayó mal".

También dijo que nunca le bajó la presión, así como describió que logró descansar de buena manera, lo que se tradujo en una sensación positiva durante la mañana del jueves y también especificó que se acercará a un médico para realizar unos estudios.

Yanina-Latorre.jpg Yanina Latorre habló de su salud.

Yanina Latorre, sobre Antonela Roccuzzo: “Sola no logró nada, está siempre un paso detrás del jugador”

Yanina Latorre fue entrevistada por Terapia Picante y opinó sobre la botinera más famosa del momento y más admirada a nivel mundial, Antonela Roccuzzo,, que deslumbra a cada paso que da, ya sea en el estadio del Inter de Miami viendo a su marido, Lionel Messi, o paseando por la Florida con sus hijos.

“¿Qué le recomendarías a una chica que está saliendo con un futbolista joven?”, le preguntaron a Yanina y ella respondió: “Que se aguanten lo machistas que son. Yo durante mucho tiempo lo acompañé, dejé todo por él, no me arrepiento por qué crie a los chicos”.

Después puso como ejemplo a Antonela: “A Roccuzzo, la amamos, pero es la mujer de Messi. A ella la contratan marcas en Europa para hacer publicidad, pero todo porque está casada con Messi”.

“Sola, hasta ahora, no logró nada. No la estoy criticando, pero está siempre un paso atrás del jugador", aseguró la panelista de LAM.

“Gracias a Antonela seguramente él no se acuesta tarde, no sale todas las noches, no chupa, pero sos eso. Les crías los pibes, le tenés la casa, lo ayudas en la mudanza, todo para que el rey, en mi caso era Diego, esté contento", concluyó.

Silvina Luna se encuentra "respirando por sus propios medios" y con un cuadro que "presenta mejoría"

La actriz y modelo Silvina Luna se encuentra "respirando por sus propios medios" y con un cuadro general que "presenta mejoría" tras reingresar al servicio de terapia intensiva el pasado 10 de agosto por un cuadro de encefalopatía de origen multicausal, informó el último parte médico difundido hoy por el Hospital Italiano de Buenos Aires.

Actualmente, "se encuentra respirando por sus propios medios, con rehabilitación kinesiológica, nutricional y psicológica", detalló el parte médico firmado por la Dirección Médica del Hospital Italiano, y agregó que su cuadro general "presenta mejoría".

Silvina Luna se encuentra internada en ese centro de salud desde el pasado 13 de junio.

La actriz y modelo atraviesa un delicado cuadro a causa de una hipercalcemia que le produjo una insuficiencia renal originada en las cirugías estéticas que el cirujano Aníbal Lotocki le realizó en 2011.

Aquella intervención le causó serios problemas en sus riñones y en el funcionamiento general de su organismo.