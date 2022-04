Yanina Latorre denunció que Ana Rosenfeld le hizo un "gualicho"

Este martes, en una nota con Intrusos, Yanina recordó que se dio un fuerte golpe antes de llegar al estudio de LAM y, más tarde, se resbaló y terminó en el piso mientras estaban al aire.

La panelista señaló que no le pareció casualidad todo lo que ocurrió. "Esto fue un laburo. Dos veces me caí. Alguien no quería que yo hable", afirmó la panelista.

Yanina apuntó contra Rosenfeld. "Estoy convencida que me pincharon el muñeco. Todo el mundo me dijo 'ojo que esta contrata brujos en dólares", sostuvo.

"¿Creés que te hizo un 'gualicho'?", le preguntó el notero de Intrusos, Alejandro Guatti. "Estoy segura. Además, me echa la culpa a mí de todo", sentenció.

Yanina remarcó que ella cree en las denuncias de las ex clientas de Rosenfeld. "Todas tienen pruebas. Ella se sienta y niega, niega, niega. Cuando el río suena tanto, es por algo", concluyó.