Los mensajes de los famosos por la condena del exmarido de Julieta Prandi

De esta forma lo determinó este miércoles el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, luego de las audiencias que tuvieron lugar la semana pasada.

Luego de conocerse el fallo, el mundo del espectáculo se pronunció al respecto de la noticia con muestras de apoyo, solidaridad y de cariño para la modelo.

Yanina Latorre dejó en claro el sentir generalizado tras conocerse la sentencia: “19 AÑOS DE PRISION PARA ESTE MIER... OJALA JULIETA PRANDI ENCUENTRE ALGO DE PAZ”, publicó en su cuenta en las redes sociales.

Ángel de Brito también dio su posición: “19 años de prisión para el ex marido de Julieta Prandi acusado de violencia de género y abuso sexual. Prandi llegó 25 minutos tarde al tribunal y no estuvo presente en la lectura del veredicto”.

Vero Lozano sintetizó la trascendencia del caso en pocas palabras: “Contardi condenado a 19 años de prisión. Se hizo justicia”. La conductora de Telefe se unió así al coro de voces que interpretaron el veredicto como un hito relevante y reparador.

Graciela Borges sumó un mensaje emotivo: “Bravo por tu fuerza @jprandi. Te queremos siempre”. La dedicatoria de la estrella del cine argentino fue replicada y destacada en incontables publicaciones.

La influencer y panelista conocida como Juariu también se expresó en las redes socilaes en apoyo a Julieta Prandi. “19 años de prisión para Contardi. Realmente inédito y esperanzador. Se hizo justicia”, escribió.

Luciana Salazar también se refirió al caso, haciendo foco en lo ejemplar de la condena y en la importancia de la lucha colectiva: “Justicia por Julieta Prandi. Felicitaciones a ella por su gran lucha y a todo el equipo de sus abogados. Que este caso sea ejemplar para todas las mujeres que sufrimos todo tipo de violencia de hombres sin escrúpulos y violentos”.

Agustina Kämpfer, excompañera de trabajo de Julieta Prandi, le dedicó una sentida publicación en su Instagram en donde además posteó una imagen de ambas

“Cuando tomamos esta foto, ella, que luce tan sonriente, estaba atravesando el peor de los infiernos. Lo disimulaba bien, eso que hacemos todas cuando estamos tan perdidas, así, tal cual nos enseñaron”, comenzó.

“Hace un tiempo le pedí disculpas por haber sido cobarde y no haberle preguntado, en su momento, si lo que yo sospechaba era cierto: no lo hice porque temí que se alejara de mí (no sigan ese mal ejemplo, los años nos van aclarando qué tenemos que hablar)”, continuó la conductora.