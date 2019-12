Yanina Latorre, entre el dolor de la ruptura y los rumores de infidelidad

La panelista de Los ángeles de la mañana explicó que "a principios de año" empezó a evaluar la posibilidad de concluir una relación de 25 años. Si bien en los medios -así como hizo con Amalia- optó por la cautela, escondiendo cualquier indicio sobre su crisis matrimonial, lo dejaba trascender, quizás a su pesar: ‘Un poco se me notaba, por los chistes". Uno puntual que había hecho en LAM, en el que se preguntaba si el año que viene seguiría estando con Latorre, echó a rodar el primer rumor.

Y agregó: "En principio, la decisión (de la separación) fue mía, más que nada por un tiempo, porque con todo lo que me pasó hace dos años yo necesitaba... Viste que uno tapa, tapa, tapa, tapa, y un día me relajé, ya estaba todo tranquilo, y dije: ‘Ahora quiero pensar por qué perdoné, si por amor, si por cariño, si por rutina’. Lo estuve pensando todo el año. Y sentí, sola, que yo me empecé a alejar. Acá no hubo una pelea, no hay un grito, no hay un portazo. Yo empecé a sentir que estábamos juntos pero que yo estaba alejada, en la misma casa. Él me reprochaba mucho ese alejamiento, y yo le decía que no lo entendía. Si yo estaba en casa... Un día me di cuenta que él tenía razón".

Fue entonces cuando Yanina y Diego arribaron a una conclusión: "Generalmente una separación viene después de un tercero en discordia, un maltrato. No había todo eso. Cuando lo empecé a plantear él se empezó a enojar, y no lo entendía. Hasta que lo entendió. Y decidimos que separarnos era lo mejor", aseguró.

Una de las bombas que explotó en torno a su pareja fue la aparición de Julieta Biesa, una mujer trans, quien dijo que Latorre la quiso llevar a un hotel y además mostró audios del ex futbolista.

"Todo eso es un delirio y absolutamente mentira, pero igual me chupa un huevo. Están jodiéndole la vida a un tipo que puede quedarse sin laburo porque una chica trans dice que un tipo le abrió la ventanilla, le dijo ‘te invito a un telo’, le respondió que "no" y se fue. Una cosa rarísima, insostenible e incomprobable", dijo ayer Yanina defendiendo a su ex pareja.

Y enseguida armó una teoría de conspiración e involucró a América y sobre todo a Jorge Rial con quien está enfrentado desde hace tiempo. "Esta chica trans es la que le hizo una cama con Rial a Marcelo Corazza y perdió el laburo. El primer día cuando salió esto nos dio risa. Ya cuando ves que lo hacen tres días no te da risa, que todo es saña y se divierten cuando todo es mentira. Y esta persona sale a decir ‘yo salí a contar esto porque largo con una obra de teatro la semana que viene’, ahí te das cuenta de que la chica lo inventó todo", aseguró.

La panelista de Los Ángeles de la mañana también adelantó los pasos de su ¿exmarido?: "Se van a comer un juicio. Él va y denuncia. Yo soy más vehemente y él llama a Burlando. Ya inicio acciones contra el grupo América, contra el programa y contra personas", señaló.

