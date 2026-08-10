Ex trabajadores de Flybondi reclamaron por el pago de indemnizaciones

Trabajadores y ex empleados denuncian atrasos en los pagos y cuestionan la respuesta de la empresa frente a los reclamos.
Ex empleados aseguran que la empresa acumula más de tres meses de deuda por despidos y retiros voluntarios. Muchos acuerdos fueron homologados ante la secretaría de Trabajo
Más de 700 ex trabajadores de Flybondi aseguran que todavía no cobraron las indemnizaciones correspondientes a despidos sin causa ni los montos acordados en retiros voluntarios. Según los afectados, la deuda lleva más de tres meses y, ante la falta de respuestas de la compañía, ya comenzaron a presentar reclamos judiciales.
Según destacaron "Trabajadores despedidos y autoconvocados de Flybondi" la mayoría de los casos corresponde a personas desvinculadas sin causa que cuentan con acuerdos homologados por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), dependiente de la secretaría de Trabajo. Otros ex empleados aceptaron retiros voluntarios que fueron firmados ante escribano público, en ambos casos, los trabajadores sostienen que Flybondi no cumplió con los pagos comprometidos.
De acuerdo con la información difundida por los ex empleados, parte de los acuerdos fueron suscriptos por Verónica Fúnes, directora de Recursos Humanos de Flybondi y OCP Tech, ante la escribana pública Paula Rodríguez Foster. Otros fueron homologados mediante el SECLO, instancia administrativa previa a un eventual juicio laboral.
Ante el incumplimiento, los afectados comenzaron a recurrir a la Justicia para reclamar el pago de acuerdos que, según sostienen, fueron reconocidos y firmados por la propia compañía. La situación genera un impacto directo sobre cientos de familias que dependen de esos ingresos para afrontar sus gastos luego de la pérdida de sus puestos de trabajo.
El conflicto no se limita a quienes fueron desvinculados. Trabajadores que continúan en actividad denuncian falta de pago de los salarios correspondientes a junio y julio, además del aguinaldo.
Según los reclamos difundidos, el temor a posibles represalias laborales llevó a algunos empleados a evitar hacer públicos sus casos. A esto se sumó una situación vinculada con los aportes: el jueves 6 de agosto, trabajadores activos y ex empleados habrían quedado sin cobertura de medicina prepaga y obra social por falta de pago.
Los reclamos también alcanzan a pasajeros que esperan reembolsos por vuelos cancelados durante los últimos ocho meses. A ellos se suman proveedores que, según la información difundida, acumulan meses sin cobrar, incluso en casos en los que ya existían planes de pago acordados.
El conflicto también involucra al Estado nacional y a provincias, a las que la empresa adeudaría millones de dólares en tasas e impuestos, según los denunciantes.
La crisis de Flybondi también tuvo repercusiones fuera de la Argentina. En Brasil, la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) restringió la venta de pasajes de la compañía debido al nivel de cancelaciones y problemas operativos registrados.
En Argentina, en cambio, la aerolínea continúa comercializando pasajes. Los ex trabajadores cuestionan el accionar del organismo regulador argentino y plantean interrogantes sobre la continuidad de los planes operativos de la empresa. También cuestionan el papel de la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF), el gremio que representa a los empleados.