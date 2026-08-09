Reforma laboral: los mayoristas lanzaron un duro reclamo contra Sturzenegger

El planteo de CADAM no apunta, según explicó la entidad, a impedir que las cámaras reciban aportes, sino a cuestionar el carácter obligatorio de esas contribuciones. La diferencia central que marca el sector mayorista es entre una afiliación voluntaria y una obligación que surge de una negociación colectiva en la que las empresas no participaron.

“No queremos que se nos obligue a financiar estructuras que no nos representan”, sostuvo la cámara, al reclamar que cada compañía pueda decidir libremente si desea realizar aportes a cámaras, asociaciones u otras instituciones empresariales.

Qué dice el decreto

El Decreto 612/2026 volvió a modificar el esquema. La normativa establece que las contribuciones y aportes que los empleadores acuerden realizar en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo deberán destinarse exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural en beneficio de los trabajadores.

Para CADAM, esa modificación no resuelve el problema de fondo y, por el contrario, vuelve a introducir un mecanismo que contradice uno de los objetivos que la entidad atribuye a la reforma laboral: reducir costos y eliminar cargas que no respondan a una decisión libre de los empleadores.

“Si el objetivo de la reforma era terminar con cargas laborales y costos que no responden a una decisión libre de las empresas, no puede ocurrir que, después de sancionada la ley, se vuelva a introducir por vía reglamentaria un mecanismo que genere precisamente ese efecto”, advirtió la entidad.