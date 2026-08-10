Extrabajadores de Flybondi reclamaron por el pago de indemnizaciones

También hay reclamos de trabajadores que siguen en la empresa

El conflicto no se limita a quienes fueron desvinculados. Trabajadores que continúan en actividad denuncian falta de pago de los salarios correspondientes a junio y julio, además del aguinaldo.

Según los reclamos difundidos, el temor a posibles represalias laborales llevó a algunos empleados a evitar hacer públicos sus casos. A esto se sumó una situación vinculada con los aportes: el jueves 6 de agosto, trabajadores activos y ex empleados habrían quedado sin cobertura de medicina prepaga y obra social por falta de pago.

Pasajeros y proveedores, entre los otros afectados

Los reclamos también alcanzan a pasajeros que esperan reembolsos por vuelos cancelados durante los últimos ocho meses. A ellos se suman proveedores que, según la información difundida, acumulan meses sin cobrar, incluso en casos en los que ya existían planes de pago acordados.

Los ex empleados sostienen que varios de los acuerdos pendientes fueron homologados ante el SECLO o firmados ante escribano público.

El conflicto también involucra al Estado nacional y a provincias, a las que la empresa adeudaría millones de dólares en tasas e impuestos, según los denunciantes.

La crisis de Flybondi también tuvo repercusiones fuera de la Argentina. En Brasil, la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) restringió la venta de pasajes de la compañía debido al nivel de cancelaciones y problemas operativos registrados.

En Argentina, en cambio, la aerolínea continúa comercializando pasajes. Los ex trabajadores cuestionan el accionar del organismo regulador argentino y plantean interrogantes sobre la continuidad de los planes operativos de la empresa. También cuestionan el papel de la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF), el gremio que representa a los empleados.