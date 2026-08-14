Fin de semana largo: las miniseries que podés empezar y terminar en cuatro días

“Vanished”: una desaparición que cambia todo

Para quienes buscan una historia más breve, “Vanished” es una alternativa de Prime Video con apenas cuatro episodios.

La serie tiene como protagonistas a Kaley Cuoco y Sam Claflin y comienza cuando Alice Monroe viaja por Francia junto a su novio Tom Parker. Durante un trayecto en tren, él desaparece y ella queda obligada a investigar qué ocurrió.

Lo que empieza como la búsqueda de una persona se transforma en una investigación sobre secretos del pasado y aspectos desconocidos de la relación.

“En fuga”: secretos familiares y una investigación

Netflix también tiene entre sus opciones “En fuga”, una miniserie de suspenso protagonizada por James Nesbitt, Ruth Jones y Alfred Enoch.

La historia sigue a un padre que busca desesperadamente a su hija fugitiva. Sin embargo, la búsqueda toma otro rumbo cuando queda involucrado en un caso de asesinato y comienza a descubrir secretos que amenazan con cambiar por completo a su familia.

La producción forma parte del universo de historias de misterio de Harlan Coben y cuenta con episodios de alrededor de 40 a 50 minutos, por lo que puede convertirse en una opción para avanzar durante el fin de semana.

Para quienes prefieren una historia basada en hechos reales, “Mrs. Wilson” es una miniserie disponible en Prime Video que reconstruye la vida de una mujer que descubre secretos inesperados después de la muerte de su esposo. La producción se destaca por su combinación de drama, misterio e investigación.

Basada en hechos reales, “El cuerpo en llamas” es una miniserie española de policial y suspenso protagonizada por Úrsula Corberó, Quim Gutiérrez y José Manuel Poga. La historia comienza con el hallazgo del cuerpo calcinado de un policía y sigue la investigación que expone un complejo triángulo amoroso entre agentes de la Guardia Urbana de Barcelona. Entre secretos, vínculos y traiciones, la producción reconstruye un crimen que generó gran repercusión en España.

Otra opción es “Un escándalo muy inglés”, también disponible en Prime Video. La miniserie reconstruye el caso del político británico Jeremy Thorpe y el juicio por intento de asesinato que lo involucró.

De esta manera, el fin de semana largo permite elegir entre distintas historias sin necesidad de comprometerse con temporadas extensas: desde investigaciones criminales y desapariciones hasta dramas basados en hechos reales. Con cuatro días por delante, una miniserie puede ser la opción para quienes buscan una producción que tenga principio y final en pocas horas.