Día Internacional del Zurdo: por qué se celebra cada 13 de agosto

La fecha busca visibilizar a las personas hábiles con la izquierda, derribar viejos prejuicios y promover una mayor inclusión en una sociedad donde muchas herramientas están pensadas para diestros.
Cada 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Zurdo, una jornada destinada a reconocer a las personas que utilizan principalmente su mano izquierda y a visibilizar los desafíos que todavía enfrentan en una sociedad pensada, en gran medida, para quienes son diestros.
La fecha tiene sus antecedentes en la creación de Lefthanders International Inc., organización fundada por el estadounidense Dean R. Campbell el 13 de agosto de 1975. Un año después, la organización británica Left-Handers Club impulsó la conmemoración internacional para generar conciencia sobre las dificultades cotidianas de la población zurda.
Se calcula que entre el 10% y el 12% de la población mundial es zurda, lo que representa a cientos de millones de personas. Lejos de ser una condición negativa, la zurdera forma parte de la diversidad natural de la lateralidad humana.
Ser zurdo no siempre fue aceptado con naturalidad. Durante décadas, especialmente en ámbitos educativos, muchos niños fueron obligados a utilizar la mano derecha para escribir o realizar determinadas actividades. Estas prácticas estaban relacionadas con antiguas creencias que asociaban la mano izquierda con aspectos negativos.
Con el paso del tiempo, los avances científicos permitieron comprender mejor la lateralidad y dejaron atrás buena parte de esas concepciones. Actualmente, la zurdera es entendida como una característica vinculada a la organización cerebral y a factores genéticos y ambientales.
La investigación sobre el funcionamiento del cerebro también permitió estudiar las diferencias en la forma en que las personas procesan determinada información. Sin embargo, ser zurdo no determina por sí mismo la inteligencia, la creatividad ni una capacidad específica.
Uno de los principales objetivos de esta jornada es llamar la atención sobre situaciones que pueden pasar inadvertidas para quienes utilizan la mano derecha.
Tijeras, pupitres, herramientas, instrumentos musicales, utensilios de cocina e incluso algunos dispositivos fueron diseñados históricamente pensando en los diestros. Para una persona zurda, utilizar estos elementos puede requerir una adaptación adicional o el aprendizaje de una forma diferente de realizar una tarea.
Por eso, el Día Internacional del Zurdo también funciona como una oportunidad para promover espacios y productos que contemplen distintas necesidades y permitan que todos puedan desenvolverse con mayor comodidad.
A lo largo de la historia, numerosas figuras reconocidas utilizaron o utilizan predominantemente la mano izquierda. Entre ellas aparecen músicos, deportistas, artistas y personalidades de distintos ámbitos.
Paul McCartney, Diego Maradona, Lionel Messi, Bill Gates, David Bowie, Angelina Jolie, Emanuel Ginóbili, Gustavo Cerati, Guillermo Vilas y Rafael Nadal son algunos de los nombres que forman parte de esta extensa lista.
Su presencia en diferentes disciplinas contribuyó, además, a mostrar que la zurdera no representa una limitación para desarrollar talento, alcanzar objetivos o destacarse profesionalmente.
El Día Internacional del Zurdo busca, en definitiva, poner en discusión aquellas pequeñas dificultades que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas. También invita a dejar atrás viejos prejuicios y comprender que no existe una única manera correcta de interactuar con el mundo.
La fecha sirve así para celebrar la diversidad y recordar que adaptar herramientas, espacios y prácticas a diferentes realidades puede contribuir a construir una sociedad más inclusiva.
Ser zurdo es simplemente una de las tantas características que forman parte de la diversidad humana y, cada 13 de agosto, el mundo vuelve la mirada hacia quienes hacen muchas de las cosas de todos los días con la mano izquierda.