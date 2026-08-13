Día Internacional del Zurdo: por qué se celebra cada 13 de agosto

Con el paso del tiempo, los avances científicos permitieron comprender mejor la lateralidad y dejaron atrás buena parte de esas concepciones. Actualmente, la zurdera es entendida como una característica vinculada a la organización cerebral y a factores genéticos y ambientales.

La investigación sobre el funcionamiento del cerebro también permitió estudiar las diferencias en la forma en que las personas procesan determinada información. Sin embargo, ser zurdo no determina por sí mismo la inteligencia, la creatividad ni una capacidad específica.

Un mundo pensado para diestros

Uno de los principales objetivos de esta jornada es llamar la atención sobre situaciones que pueden pasar inadvertidas para quienes utilizan la mano derecha.

Tijeras, pupitres, herramientas, instrumentos musicales, utensilios de cocina e incluso algunos dispositivos fueron diseñados históricamente pensando en los diestros. Para una persona zurda, utilizar estos elementos puede requerir una adaptación adicional o el aprendizaje de una forma diferente de realizar una tarea.

Por eso, el Día Internacional del Zurdo también funciona como una oportunidad para promover espacios y productos que contemplen distintas necesidades y permitan que todos puedan desenvolverse con mayor comodidad.

Zurdos que dejaron su marca

A lo largo de la historia, numerosas figuras reconocidas utilizaron o utilizan predominantemente la mano izquierda. Entre ellas aparecen músicos, deportistas, artistas y personalidades de distintos ámbitos.

Paul McCartney, Diego Maradona, Lionel Messi, Bill Gates, David Bowie, Angelina Jolie, Emanuel Ginóbili, Gustavo Cerati, Guillermo Vilas y Rafael Nadal son algunos de los nombres que forman parte de esta extensa lista.

Su presencia en diferentes disciplinas contribuyó, además, a mostrar que la zurdera no representa una limitación para desarrollar talento, alcanzar objetivos o destacarse profesionalmente.

Mucho más que una fecha

El Día Internacional del Zurdo busca, en definitiva, poner en discusión aquellas pequeñas dificultades que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas. También invita a dejar atrás viejos prejuicios y comprender que no existe una única manera correcta de interactuar con el mundo.

La fecha sirve así para celebrar la diversidad y recordar que adaptar herramientas, espacios y prácticas a diferentes realidades puede contribuir a construir una sociedad más inclusiva.

Ser zurdo es simplemente una de las tantas características que forman parte de la diversidad humana y, cada 13 de agosto, el mundo vuelve la mirada hacia quienes hacen muchas de las cosas de todos los días con la mano izquierda.